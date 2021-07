Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Melechesh, Wintersun, Hammerfall, Alkaloid u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Abende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir zu Beginn die Acht- bzw. die Neun-, Zehn- und Elf-Minuten-Marke geknackt und in 74 Folgen abgearbeitet haben. Nun wird die Zwölf-Minuten-Marke geknackt, bevor wir uns weiter langsam bis ins Unermessliche steigern. Zwar ist die dritte Coronawelle aktuell gebrochen und wir bekommen wieder mehr Freiheiten, doch wie es mit Konzerten weitergeht, steht noch in den Sternen und überhaupt, ein Großteil der geliebten Sommerfestivals ist für dieses Jahr schon abgesagt. Also machen wir hier weiter! Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang war der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht mehr. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Type O Negative – Prelude To Agony

Artist: Type O Negative

Herkunft: USA

Song: Prelude To Agony

Album: Slow, Deep And Hard

Genre: Doom Metal, Gothic Metal, Alternative Metal, Dark Rock

Veröffentlichung: 1991

Spielzeit: 12:15 Minuten

Link: https://www.facebook.com/typeonegative

Melechesh – The Epigenesis

Artist: Melechesh

Herkunft: International

Song: The Epigenesis

Album: The Epigenesis

Genre: Black Metal, Oriental Metal, Folk Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 12:17 Minuten

Link: https://www.facebook.com/melechesh

Disillution – The Mountain

Artist: Disillution

Herkunft: Deutschland

Song: The Mountain

Album: The Liberation

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 12:18 Minuten

Link: https://disillusion.de

Wintersun – The Forest That Weeps (Summer)

Artist: Wintersun

Herkunft: Finnland

Song: The Forest That Weeps (Summer)

Album: The Forest Seasons

Genre: Melodic Death Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 12:18 Minuten

Link: https://www.facebook.com/wintersun

Fjoergyn – Monument Ende

Artist: Fjoergyn

Herkunft: Deutschland

Song: Monument Ende

Album: Monument Ende

Genre: Black Metal, Symphonic Black Metal, Avantgarde Metal, Folk Metal, Pagan Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 12:18 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Fjoergynofficial

Neurosis – Purify

Artist: Neurosis

Herkunft: USA

Song: Purify

Album: Through Silver In Blood

Genre: Post Metal, Atmospheric Sludge Metal, Crustcore, Hardcore Punk

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 12:18 Minuten

Link: https://www.neurosis.com

Pallbearer – Silver Wings

Artist: Pallbearer

Herkunft: USA

Song: Silver Wings

Album: Forgotten Days

Genre: Doom Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 12:18 Minuten

Link: https://www.pallbearerdoom.com

King Crimson – Starless

Artist: King Crimson

Herkunft: England

Song: Starless

Album: Red

Genre: Progressive Rock

Veröffentlichung: 1974

Spielzeit: 12:18 Minuten

Link: https://www.facebook.com/kingcrimsonofficial

Hammerfall – Knights Of The 21st Century

Artist: Hammerfall

Herkunft: Schweden

Song: Knights Of The 21st Century

Album: Chapter V: Unbent, Unbowed, Unbroken

Genre: Power Metal, Heavy Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 12:19 Minuten

Link: https://www.hammerfall.net

Alkaloid – Funeral For A Continent

Artist: Alkaloid

Herkunft: Deutschland

Song: Funeral For A Continent

Album: The Malkuth Grimoire

Genre: Death Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 12:20 Minuten

Link: https://alkaloid-band.com/band/

Astral Silence – OorT

Artist: Astral Silence

Herkunft: Schweiz

Song: OorT

Album: Astral Journey

Genre: Ambient Black Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 12:20 Minuten

Link: https://www.facebook.com/AstralSilencespaceblackmetal/

Paysage d’Hiver – Kälteschauer

Artist: Paysage d’Hiver

Herkunft: Schweiz

Song: Kälteschauer

Album: Im Wald

Genre: Black Metal, Dark Ambient Metal, Extreme Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 12:21 Minuten

Link: https://www.facebook.com/PaysagedHiver.Official/

My Dying Bride – Vanité Triomphante

Artist: My Dying Bride

Herkunft: England

Song: Vanité Triomphante

Album: Evinta

Genre: Doom Metal, Death Doom, Gothic Metal

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 12:21 Minuten

Link: http://mydyingbride.net

Dornenreich – Reime Faucht Der Märchensarg

Artist: Dornenreich

Herkunft: Österreich

Song: Reime Faucht Der Märchensarg

Album: Bitter Ist’s Dem Tod Zu Dienen

Genre: Black Metal, Symphonic Black Metal, Dark Metal, Neofolk

Veröffentlichung: 1999

Spielzeit: 12:21 Minuten

Link: https://flammentriebe.com/php/news/news.php

Finsterforst – Fremd

Artist: Finsterforst

Herkunft: Deutschland

Song: Fremd

Album: Rastlos

Genre: Black Forest Metal, Pagan Metal, Folk Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 12:21 Minuten

Link: http://www.finsterforst.de

Boris – Missing Pieces

Artist: Boris

Herkunft: Japan

Song: Missing Pieces

Album: Heavy Rocks II

Genre: Stoner Rock, Noise Rock, Psychedelic Rock, Stoner Doom, Drone Doom, Experimental Rock, Avantgarde Rock

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 12:22 Minuten

Link: https://borisheavyrocks.com

Stöner Kebab – The Monster

Artist: Stöner Kebab

Herkunft: Italien

Song: The Monster

Album: Simon

Genre: Stoner Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 12:22 Minuten

Link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100031031156587

Pelican – Angel Tears (JK Broadrick Remix)

Artist: Pelican

Herkunft: USA

Song: Angel Tears (JK Broadrick Remix)

Album: March Into The Sea (EP)

Genre: Post Metal, Post Rock

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 12:22 Minuten

Link: https://www.facebook.com/pelicansong/

Pink Floyd – Shine On You Crazy Diamond (Pt. 6–9)

Artist: Pink Floyd

Herkunft: England

Song: Shine On You Crazy Diamond (Pt. 6–9)

Album: Wish You Were Here

Genre: Progressive Rock, Psychedelic Rock, Art Rock, Space Rock

Veröffentlichung: 1975

Spielzeit: 12:23 Minuten

Link: https://www.pinkfloyd.com

Galneryus – Ultimate Sacrifice

Artist: Galneryus

Herkunft: Japan

Song: Ultimate Sacrifice

Album: Ultimate Sacrifice

Genre: Power Metal, Symphonic Metal, Progressive Metal, Neoclassical Power Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 12:23 Minuten

Link: https://www.facebook.com/galneryus.jp

