Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Dark Millennium, Cold Cell, Goethes Erben, Luca Turilli u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir zu Beginn die Acht- bzw. die Neun- und Zehn-Minuten-Marke geknackt und in 67 Folgen abgearbeitet haben. Nun wird die Elf-Minuten-Marke geknackt, bevor wir uns weiter langsam bis ins Unermessliche steigern. Zwar ist die dritte Coronawelle aktuell gebrochen und wir bekommen wieder mehr Freiheiten, doch wie es mit Konzerten weitergeht, steht noch in den Sternen und überhaupt, ein Großteil der geliebten Sommerfestivals ist für dieses Jahr schon abgesagt. Also machen wir hier weiter! Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang war der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht mehr. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Satyrus – Black Satyrus

Artist: Satyrus

Herkunft: Italien

Song: Black Satyrus

Album: Rites

Genre: Doom Metal, Dark Doom, Occult Doom Metal

Veröffentlichung: 2016

Spielzeit: 11:46 Minuten

Link: https://www.facebook.com/satyrusdoom/

Chrch – Stargazer

Artist: Chrch

Herkunft: USA

Song: Stargazer

Album: Unanswered Hymns

Genre: Doom Metal, Sludge Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 11:46 Minuten

Link: https://www.facebook.com/chrchdoomca/

Dark Millennium – Across Oceans Of Souls

Artist: Dark Millennium

Herkunft: Deutschland

Song: Across Oceans Of Souls

Album: Where Oceans Collide

Genre: Progressive Metal, Doom Metal, Death Doom

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 11:46 Minuten

Link: https://www.darkmillennium.de

Pallbearer – Dancing In Madness

Artist: Pallbearer

Herkunft: USA

Song: Dancing In Madness

Album: Heartless

Genre: Doom Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 11:47 Minuten

Link: https://www.pallbearerdoom.com

Sunn O))) – Troubled Air

Artist: Sunn O)))

Herkunft: USA

Song: Troubled Air

Album: Life Metal

Genre: Doom Metal, Drone Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 11:48 Minuten

Link: https://sunn.southernlord.com

Cold Cell – Tainted Thoughts

Artist: Cold Cell

Herkunft: Schweiz

Song: Tainted Thoughts

Album: Those

Genre: Atmospheric Black Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 11:48 Minuten

Link: https://www.facebook.com/coldcellofficial

Goethes Erben – Rebell

Artist: Goethes Erben

Herkunft: Deutschland

Song: Rebell

Album: Goethes Erben

Genre: Dark Wave, Gothic Rock, Elektropop, Avantgarde Rock

Veröffentlichung: 1995

Spielzeit: 11:48 Minuten

Link: http://www.goetheserben.de

Neurosis – Origin

Artist: Neurosis

Herkunft: USA

Song: Origin

Album: Given To The Rising

Genre: Post Metal, Atmospheric Sludge Metal, Crustcore

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 11:48 Minuten

Link: https://www.neurosis.com

X Japan – Rose Of Pain

Artist: X Japan

Herkunft: Japan

Song: Rose Of Pain

Album: Blue Blood

Genre: Heavy Metal, Glam Metal, Progressive Metal, Power Metal, Hard Rock

Veröffentlichung: 1989

Spielzeit: 11:48 Minuten

Link: http://www.xjapan.com/index.html

Witch Mountain – Aurelia

Artist: Witch Mountain

Herkunft: USA

Song: Aurelia

Album: Cauldron Of The Wild

Genre: Doom Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 11:49 Minuten

Link: https://www.facebook.com/witchmountain

Luca Turilli – Prophet Of The Last Eclipse

Artist: Luci Turilli

Herkunft: Italien

Song: Prophet Of The Last Eclipse

Album: Prophet Of The Last Eclipse

Genre: Symphonic Power Metal

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 11:49 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Luca-Turilli-258143690892372/

Wormwood – The Isolationist

Artist: Wormwood

Herkunft: Schweden

Song: The Isolationist

Album: Nattarvet

Genre: Melodic Black Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 11:50 Minuten

Link: https://www.facebook.com/WormwoodSWE/

Ulver – As Syrians Pour In, Lebanon Grapples With Ghosts Of A Bloody Past

Artist: Ulver

Herkunft: Norwegen

Song: As Syrians Pour In, Lebanon Grapples With Ghosts Of A Bloody Past

Album: Messe I.X-VI.X

Genre: Post Rock, Folk Metal, Ambient Rock, Industrial, Experimental Electronic Rock

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 11:50 Minuten

Link: https://www.facebook.com/ulverofficial

Cult Of Luna – Ghost Trail

Artist: Cult Of Luna

Herkunft: Schweden

Song: Ghost Trail

Album: Eternal Kingdom

Genre: Post Metal, Post Hardcore, Atmospheric Sludge Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 11:50 Minuten

Link: https://www.cultofluna.com

Ne Obliviscaris – Eyrie

Artist: Ne Obliviscaris

Herkunft: Australien

Song: Eyrie

Album: Urn

Genre: Extreme Progressive Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 11:51 Minuten

Link: https://www.facebook.com/NeObliviscarisBand

Haken – Falling Back To Earth

Artist: Haken

Herkunft: England

Song: Falling Back To Earth

Album: The Mountain

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 11:51 Minuten

Link: https://hakenmusic.com

Nagelfar – Hetzjagd In Palästina

Artist: Nagelfar

Herkunft: Deutschland

Song: Hetzjagd In Palästina

Album: Virus West

Genre: Black Metal, Extreme Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 11:53 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Nagelfar.Official

Epica – The Quantum Enigma (Kingdom Of Heaven, Part II)

Artist: Epica

Herkunft: Niederlande

Song: The Quantum Enigma (Kingdom Of Heaven, Part II)

Album: The Quantum Enigma

Genre: Symphonic Metal

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 11:53 Minuten

Link: https://www.epica.nl/band

Year Of No Light – Perséphone (Enna)

Artist: Year Of No Light

Herkunft: Frankreich

Song: Perséphone (Enna)

Album: Ausserwelt

Genre: Post Metal, Post Rock, Sludge Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 11:53 Minuten

Link: https://www.facebook.com/yearofnolight

Bongripper – Doom

Artist: Bongripper

Herkunft: USA

Song: Doom

Album: Satan Worshipping Doom

Genre: Stoner Metal, Doom Metal, Sludge Metal, Drone Doom

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 11:53 Minuten

Link: http://www.bongripper.com

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.