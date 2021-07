The Mighty One: veröffentlichen neue Video-Single “Burden”

Die kanadische Band The Mighty One ist bekannt dafür, immer eine Überraschung für ihre Fans parat zu haben – nach dem neuesten Announcement eines Streaming-Konzerts und zwei aufwendigen Videos zu den vorangegangenen Singles folgt nun Burden, ebenfalls vom aktuellen Album Torch Of Rock And Roll.

Nach der Veröffentlichung eines klassischen Lyric-Videos (Coming On) und einem epischen, Animé-inspirierten Augenschmaus zu Torch Of Rock And Roll, zeigt der Clip zur neuen Single Burden die intime Performance eines hochemotionalen Songs. Den Track schrieben Frontmann Tim Steinruck, Gitarrist Scott Enns und ihr gemeinsamer Freund und Drummer Jeff Worobec bereits vor über 20 Jahren, doch erst nach Worobecs tragischem Krebs-Tod 2016 fand Burden auf dem aktuellen Album seinen Platz. Da macht es nur Sinn, dass Enns im neuen Video auch als Gast auftritt.

Auf ebenso eindringliche wie wunderschöne Weise erzählt der Song von dem Schmerz, den das Unterdrücken der eigenen Emotionen hervorruft und Menschen in engmaschigen Netzen gefangen hält, sowie vom Gefühl der Befreiung, wenn man sie Kräften anvertraut, die größer sind als wir selbst. Der spirituelle, bewegende Song ist nicht umsonst schnell zu einem Fan-Favoriten vom aktuellen Album Torch Of Rock And Roll geworden. Finde heraus warum – mit dem Videoclip zu Burden:

