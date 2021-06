Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Kambrium, Harakiri For The Sky, God Eat God, Warlord u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir zu Beginn die Acht- bzw. die Neun- und Zehn-Minuten-Marke geknackt und in 67 Folgen abgearbeitet haben. Nun wird die Elf-Minuten-Marke geknackt, bevor wir uns weiter langsam bis ins Unermessliche steigern. Zwar ist die dritte Coronawelle aktuell gebrochen und wir bekommen wieder mehr Freiheiten, doch wie es mit Konzerten weitergeht, steht noch in den Sternen und überhaupt, ein Großteil der geliebten Sommerfestivals ist für dieses Jahr schon abgesagt. Also machen wir hier weiter! Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang war der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht mehr. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Kambrium – Opus Aeternus

Artist: Kambrium

Herkunft: Deutschland

Song: Opus Aeternus

Album: Dark Reveries

Genre: Melodic Death Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 11:27 Minuten

Link: https://www.kambrium-band.de

Green Carnation – Journey To The End Of The Night (Pt.1)

Artist: Green Carnation

Herkunft: Norwegen

Song: Journey To The End Of The Night (Pt.1)

Album: Journey To The End Of The Night

Genre: Death Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 11:28 Minuten

Link: https://www.facebook.com/GreenCarnationNorway

Bloodthorn – Scarred Lands

Artist: Bloodthorn

Herkunft: Norwegen

Song: Scarred Lands

Album: In The Shadow Of Your Black Wings

Genre: Black Metal, Death Metal

Veröffentlichung: 1997

Spielzeit: 11:28 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Bloodthorn/2370

Harakiri For The Sky – Calling The Rain

Artist: Harakiri For The Sky

Herkunft: Österreich

Song: Calling The Rain

Album: III: Trauma

Genre: Post Black Metal

Veröffentlichung: 2016

Spielzeit: 11:28 Minuten

Link: https://www.facebook.com/HarakiriForTheSky

Haken – The Point Of No Return

Artist: Haken

Herkunft: England

Song: The Point Of No Return

Album: Aquarius

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 11:28 Minuten

Link: https://hakenmusic.com

God Eat God – In Grief

Artist: God Eat God

Herkunft: International

Song: In Grief

Album: In Grief (Single)

Genre: Funeral Doom Metal, Gothic Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 11:29 Minuten

Link: https://www.facebook.com/GodEatGodBand/

Die Krupps – Lohn/Arbeit

Artist: Die Krupps

Herkunft: Deutschland

Song: Lohn/Arbeit

Album: Wahre Arbeit – Wahrer Lohn (Single)

Genre: Industrial Rock, EBM, Industrial Metal

Veröffentlichung: 1981

Spielzeit: 11:30 Minuten

Link: https://www.diekrupps.com

Warlord – The Holy Empire

Artist: Warlord

Herkunft: USA

Song: The Holy Empire

Album: The Holy Empire

Genre: Heavy Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 11:30 Minuten

Link: https://www.facebook.com/OfficialWarlord/

Lethian Dreams – Tidal

Artist: Lethian Dreams

Herkunft: Frankreich

Song: Tidal

Album: A Shadow Of Memories

Genre: Funeral Doom Metal, Gothic Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 11:30 Minuten

Link: http://lethiandreams.com/en/home.htm

Pink Floyd – Pigs (Three Differant Ones)

Artist: Pink Floyd

Herkunft: England

Song: Pigs (Three Differant Ones)

Album: Animals

Genre: Progressive Rock, Psychedelic Rock, Space Rock, Artrock

Veröffentlichung: 1977

Spielzeit: 11:31 Minuten

Link: https://www.pinkfloyd.com

Heavy Load – Storm

Artist: Heavy Load

Herkunft: Schweden

Song: Storm

Album: Full Speed At High Level

Genre: Heavy Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 1978

Spielzeit: 11:32 Minuten

Link: http://www.heavyload-sweden.com

Jack Slater – Schlachtplatte

Artist: Jack Slater

Herkunft: Deutschland

Song: Schlachtplatte

Album: Playcorpse

Genre: Technical Death Metal, Brutal Death Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 11:32 Minuten

Link: http://www.jack-slater.de

Gamma Ray – Insurrection

Artist: Gamma Ray

Herkunft: Deutschland

Song: Insurrection

Album: Land Of The Free II

Genre: Power Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 11:33 Minuten

Link: https://www.gammaray.org/en/

Eidolon – The Parallel Otherworld

Artist: Eidolon

Herkunft: Kanada

Song: The Parallel Otherworld

Album: The Parallel Otherworld

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 11:33 Minuten

Link: https://www.facebook.com/SacredShrine/

Lords Of Black – All I Have Left

Artist: Lords Of Black

Herkunft: Spanien

Song: All I Have Left

Album: Icons Of The New Days

Genre: Heavy Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 11:34 Minuten

Link: https://www.lordsofblack.com

Red Moon Architect – End Of Days

Artist: Red Moon Architect

Herkunft: Finnland

Song: End Of Days

Album: Return Of The Black Butterflies

Genre: Melodic Death Metal, Funeral Doom Metal, Gothic Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 11:34 Minuten

Link: https://www.facebook.com/RedMoonArchitect

Trouble – The Wish

Artist: Trouble

Herkunft: USA

Song: The Wish

Album: The Skull

Genre: Doom Metal, Psychedelic Doom, Stoner Metal

Veröffentlichung: 1985

Spielzeit: 11:35 Minuten

Link: https://www.troublemetal.com

Demon – Time Has Come

Artist: Demon

Herkunft: England

Song: Time Has Come

Album: Taking The World By Storm

Genre: NWOBHM, Hard Rock, Heavy Metal

Veröffentlichung: 1989

Spielzeit: 11:35 Minuten

Link: https://www.demon-official.com

Spock’s Beard – The Doorway

Artist: Spock’s Beard

Herkunft: USA

Song: The Doorway

Album: Beware Of Darkness

Genre: Progressive Rock, Retro Prog

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 11:35 Minuten

Link: https://www.spocksbeard.com

King’s X – Johnny

Artist: King’s X

Herkunft: USA

Song: Johnny

Album: Black Like Sunday

Genre: Rock, Hard Rock, Prog Rock

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 11:36 Minuten

Link: https://www.facebook.com/KingsXofficial/

