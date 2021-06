Helloween: neues Album „Helloween“ steigt auf Platz #1 der offiziellen deutschen Charts ein

Seit einer Woche ist der Meilenstein nun auf dem Markt, übertrifft sämtliche Erwartungen und steigt nun als Krönung auf einem sensationellen, hochverdienten Platz #1 der offiziellen deutschen Charts ein!

„Für uns ist das die höchste Form der Ehrung und wir sind superstolz, vielen, vielen Dank“, freut sich Gitarrist und Gründungsmitglied Michael Weikath. „Künstler sollten in meinen Augen nicht primär auf Charts und Verkaufszahlen schielen, aber es freut einen dann natürlich schon ungemein, solch eine Resonanz für ein derart besonderes Album zu bekommen“, konstatiert Vokalist Michael Kiske und sein Gesangskollege Andi Deris ergänzt: „Schon über 30 Jahre darf ich mit unserer Musik die Welt bereisen – aber ein Nummer 1 Album im eigenen Heimatland ist wohl für all uns Musiker DER Traum schlechthin….WOW…wir haben es tatsächlich erreicht. Einigkeit macht stark – Pumpkins United we are!“.

Helloween sahnen mit ihrem gleichnamigen Epos alles ab, gewinnen souverän die Soundchecks im Metal Hammer, Rock Hard, Rock It sowie bei den beiden Onlinern Metal.de und Powermetal.de. Auch für ihre Plattenfirma erzielen sie mit den bis dato meisten Titelstories und der höchsten Anzahl an Interviews einen einzigartigen Rekord und stellen außer Frage, welches das wichtigste Metalalbum des Jahres bzw. des Jahrzehnts ist.

„Dieses Album ist mehr als ein Meisterwerk – dieses Album ist Heavy Metal-Geschichte“, sagt Markus Staiger, CEO der Nuclear Blast Tonträger Produktions- und Vertriebs GmbH und fährt fort: „Die Nummer #1 in Deutschland ist ein Ritterschlag für die Band, gleichfalls hochverdient und war unser aller erklärtes Ziel. Ich bin stolz auf unser Team, das große Arbeit geleistet hat, auf die fruchtbare Zusammenarbeit mit Bottom Row, dem Management von Helloween sowie allen beteiligten Freelancern und einmal mehr der Band für dieses fantastische Album!“

Lest hier auch das Interview unseres Redakteurs Andreas B. mit Michael Weikath. Hier kommt ihr zu seinem Review.

Hier kann man das Album bestellen: https://nblast.de/helloween-Helloween

Das Album gint es als: 2CD – Digibook, 1CD – Jewelcase, 3LP – Hologram-Vinyl in Trifold, 2LP – Vinyl in Gatefold (Picture Vinyl + verschiedene Farben), 2LP/2CD – Earbook Edition, 2LP/2CD – Deluxe Boxset (black vinyl und splatter vinyl), Kassette & Digital

Bisher wurden folgende Tracks veröffentlicht:

Skyfall Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=gLV530n3kMw

Fear Of The Fallen Lyricvideo: https://youtu.be/P95N5j2i2yw

Best Time Lyricvideo: https://youtu.be/L-wSs3o0ab8

Helloween & Hammerfall United Forces Tour 2022

präsentiert von Metal Hammer, Rockantenne, Piranha, Start, Rocks & Rock It

01-Apr-2022 GER Bamberg – Brose Arena

02-Apr-2022 GER Hamburg – Sporthalle

03-Apr-2022 GER Berlin – Verti Music Hall

04-Apr-2022 GER Regensburg – Donau Arena

12-Apr-2022 GER Kempten – Black Box

13-Apr-2022 CH Zürich – Samsung Hall

15-Apr-2022 LUX Luxemburg – Rockhal

22-Apr-2022 AT Wien – Gasometer

29-Apr-2022 GER Bochum – Ruhrcongress

30-Apr-2022 GER Stuttgart – Schleyerhalle

01-May-2022 GER Frankfurt – Jahrhunderthalle

