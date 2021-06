Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit After Forever, Melechesh, Ensiferum, Heathen u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir zu Beginn die Acht- bzw. die Neun- und Zehn-Minuten-Marke geknackt und in 67 Folgen abgearbeitet haben. Nun wird die Elf-Minuten-Marke geknackt, bevor wir uns weiter langsam bis ins Unermessliche steigern. Zwar ist die dritte Coronawelle aktuell gebrochen und wir bekommen wieder mehr Freiheiten, doch wie es mit Konzerten weitergeht, steht noch in den Sternen und überhaupt, ein Großteil der geliebten Sommerfestivals sind für dieses Jahr schon abgesagt. Also machen wir hier weiter! Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang war der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht mehr. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Creedence Clearwater Revival – I Heard It Through The Grapevine

Artist: Creedence Clearwater Revival

Herkunft: USA

Song: I Heard It Through The Grapevine (Norman Whitfield Cover)

Album: 20 Golden Greats

Genre: Rock, Country Rock, Blues Rock, Roots Rock

Veröffentlichung: 1979

Spielzeit: 11:07 Minuten

Link: https://www.facebook.com/CCR

Tool – Reflection

Artist: Tool

Herkunft: USA

Song: Reflection

Album: Lateralus

Genre: Progressive Metal, Alternative Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 11:07 Minuten

Link: https://toolband.com

Rush – Xanadu

Artist: Rush

Herkunft: Kanada

Song: Xanadu

Album: A Farewell To Kings

Genre: Rock, Progressive Rock, Hard Rock, Blues Rock, AOR

Veröffentlichung: 1977

Spielzeit: 11:07 Minuten

Link: https://www.rush.com

Light Bearer – Matriarch

Artist: Light Bearer

Herkunft: England

Song: Matriarch

Album: Silver Tongue

Genre: Post Rock, Sludge Metal, Ambient Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 11:08 Minuten

Link: https://www.facebook.com/people/Light-Bearer/100044764369930/

After Forever – Dreamflight

Artist: After Forever

Herkunft: Niederlande

Song: Dreamflight

Album: After Forever

Genre: Symphonic Metal, Gothic Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 11:08 Minuten

Link: https://www.facebook.com/afterforever/

Magic Kingdom – Before The Apocalypse / War Of The Black Angels

Artist: Magic Kingdom

Herkunft: Belgien

Song: Before The Apocalypse / War Of The Black Angels

Album: Symphony Of War

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 11:08 Minuten

Link: https://www.facebook.com/MAGICKINGDOMofficial/

Melechesh – The Siege Of Lachish

Artist: Melechesh

Herkunft: International

Song: The Siege Of Lachish

Album: Djinn

Genre: Black Metal, Folk Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 11:08 Minuten

Link: https://www.facebook.com/melechesh

End Of Green – I Hate

Artist: End Of Green

Herkunft: Deutschland

Song: I Hate

Album: Songs For A Dying World

Genre: Doom Metal, Gothic Rock, Alternative Rock

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 11:08 Minuten

Link: http://www.endofgreen.de

Ayreon – The Banishment

Artist: Ayreon

Herkunft: Niederlande

Song: The Banishment

Album: The Final Experiment

Genre: Progressive Metal, Progressive Rock

Veröffentlichung: 1995

Spielzeit: 11:08 Minuten

Link: https://www.facebook.com/ArjenLucassenOfficial/

Ensiferum – Heathen Throne

Artist: Ensiferum

Herkunft: Finnland

Song: Heathen Throne

Album: From Afar

Genre: Epic Folk Metal, Viking Metal

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 11:09 Minuten

Link: https://ensiferum.com

Spirit Adrift – The Hum Of Our Existence

Artist: Spirit Adrift

Herkunft: USA

Song: The Hum Of Our Existence

Album: Chained To Oblivion

Genre: Doom Metal, Heavy Metal

Veröffentlichung: 2016

Spielzeit: 11:09 Minuten

Link: https://www.facebook.com/SpiritAdrift

Lou Reed & Metallica – Dragon

Artist: Lou Reed & Metallica

Herkunft: USA

Song: Dragon

Album: Lulu

Genre: Art Rock, Avantgarde Rock, Spoken Word

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 11:10 Minuten

Link: https://www.metallica.com / http://www.lou-reed.de

Heathen – No Stone Unturned

Artist: Heathen

Herkunft: USA

Song: No Stone Unturned

Album: The Evolution Of Chaos

Genre: Thrash Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 11:10 Minuten

Link: https://www.facebook.com/heathen.official

Warbringer – When The Guns Fell Silent

Artist: Warbringer

Herkunft: USA

Song: When The Guns Fell Silent

Album: Woe To The Vanquished

Genre: Thrash Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 11:11 Minuten

Link: https://www.warbringermusic.com

Serocs – Deimos

Artist: Serocs

Herkunft: Mexico

Song: Deimos

Album: The Phobos / Deimos Suite

Genre: Technical Death Metal, Brutal Death Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 11:11 Minuten

Link: https://www.facebook.com/serocsband

Décembre Noir – Hymn Of Sorrow

Artist: Décembre Noir

Herkunft: Deutschland

Song: Hymn Of Sorrow

Album: Autumn Kings

Genre: Melodic Doom Metal, Death Doom

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 11:11 Minuten

Link: https://decembre-noir.de

Fjoergyn – Dinner Mit Baal

Artist: Fjoergyn

Herkunft: Deutschland

Song: Dinner Mit Baal

Album: Lucifer Es

Genre: Epic Black Metal, Symphonic Black Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 11:11 Minuten

Link: https://fjoergyn.com

Running Wild – Last Of The Mohicans

Artist: Running Wild

Herkunft: Deutschland

Song: Last Of The Mohicans

Album: Rapid Foray

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 2016

Spielzeit: 11:11 Minuten

Link: https://www.facebook.com/runningwildmusic/

Type O Negative – World Coming Down

Artist: Type O Negative

Herkunft: USA

Song: World Coming Down

Album: World Coming Down

Genre: Doom Metal, Gothic Metal, Alternative Metal, Dark Rock

Veröffentlichung: 1999

Spielzeit: 11:11 Minuten

Link: https://www.facebook.com/typeonegative

Sons Of Apollo – God Of The Sun

Artist: Sons Of Apollo

Herkunft: USA

Song: God Of The Sun

Album: Psychotic Symphony

Genre: Progressive Metal, Progressive Rock

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 11:12 Minuten

Link: https://www.facebook.com/SonsOfApollo1

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.