Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit SepticFlesh, Alabama Thunderpussy, Witchcraft, Mortification u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir zu Beginn die Acht- bzw. die Neun- und Zehn-Minuten-Marke geknackt und in 67 Folgen abgearbeitet haben. Nun wird die Elf-Minuten-Marke geknackt, bevor wir uns weiter langsam bis ins Unermessliche steigern. Zwar ist die dritte Coronawelle aktuell gebrochen und wir bekommen wieder mehr Freiheiten, doch wie es mit Konzerten weitergeht, steht noch in den Sternen und überhaupt, ein Großteil der geliebten Sommerfestivals ist für dieses Jahr schon abgesagt. Also machen wir hier weiter! Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang war der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht mehr. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

SepticFlesh – Martyr Of Truth

Artist: SepticFlesh

Herkunft: Griechenland

Song: Martyr Of Truth (Bonustrack)

Album: Codex Omega

Genre: Symphonic Death Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 11:36 Minuten

Link: https://www.facebook.com/septicfleshband

Trance – Trust And Glory

Artist: Trance

Herkunft: Deutschland

Song: Trust And Glory

Album: The Loser Strikes Back

Genre: Heavy Metal, Hard Rock

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 11:38 Minuten

Link: https://www.facebook.com/tranceliveandheavy/

Nostradameus – The Final Battle

Artist: Nostradameus

Herkunft: Schweden

Song: The Final Battle

Album: The Prophet Of Evil

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 11:38 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Nostradameus-766175420384823/

Dornenreich – Der Hexe Flammend‘ Blick

Artist: Dornenreich

Herkunft: Österreich

Song: Der Hexe Flammend‘ Blick

Album: Hexenwind

Genre: Dark Metal, Symphonic Black Metal, Neofolk

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 11:38 Minuten

Link: https://flammentriebe.com

Alabama Thunderpussy – Country Song

Artist: Alabama Thunderpussy

Herkunft: USA

Song: Country Song

Album: Constellation

Genre: Southern Metal, Heavy Metal, Stoner Metal, Stoner Rock

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 11:39 Minuten

Link: https://www.facebook.com/AlabamaThunderpussy/

Stratovarius – The Lost Saga

Artist: Stratovarius

Herkunft: Finnland

Song: The Lost Saga

Album: Eternal

Genre: Melodic Power Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 11:39 Minuten

Link: https://www.youtube.com/watch?v=SzCpFR3_JTI

Witchcraft – Attention!

Artist: Witchcraft

Herkunft: Schweden

Song: Attention!

Album: Firewood

Genre: Doom Metal, Psychedelic Hard Rock

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 11:40 Minuten

Link: https://www.facebook.com/witchcraft

Porcupine Tree – Time Flies

Artist: Porcupine Tree

Herkunft: USA

Song: Time Flies

Album: The Incident

Genre: Progressive Rock, Psychedelic Rock

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 11:40 Minuten

Link: https://porcupinetree.com

Evile – Hundred Wrathful Deities

Artist: Evile

Herkunft: England

Song: Hundred Wrathful Deities

Album: Infected Nations

Genre: Thrash Metal

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 11:41 Minuten

Link: https://www.facebook.com/evileuk

The Doors – The End

Artist: The Doors

Herkunft: USA

Song: The End

Album: The Doors

Genre: Rock, Psychedelic Rock

Veröffentlichung: 1967

Spielzeit: 11:42 Minuten

Link: https://thedoors.com

Mortification – Ancient Prophecy

Artist: Mortification

Herkunft: Australien

Song: Ancient Prophecy

Album: Scrolls Of The Megilloth

Genre: White Metal, Thrash Metal, Death Metal

Veröffentlichung: 1992

Spielzeit: 11:42 Minuten

Link: https://www.facebook.com/mortification777

Nile – Unas Slayer Of The Gods

Artist: Nile

Herkunft: USA

Song: Unas Slayer Of The Gods

Album: In Their Darkened Shrines

Genre: Technical Death Metal, Brutal Death Metal

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 11:43 Minuten

Link: https://www.facebook.com/nilecatacombs

Periphery – Omega

Artist: Periphery

Herkunft: USA

Song: Omega

Album: Juggernaut – Omega

Genre: Progressive Metal, Metalcore

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 11:44 Minuten

Link: http://www.periphery.net

Wintersun – Time

Artist: Wintersun

Herkunft: Finnland

Song: Time

Album: Time I

Genre: Melodic Death Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 11:44 Minuten

Link: https://www.facebook.com/wintersun

Nine Inch Nails – The Background World

Artist: Nine Inch Nails

Herkunft: USA

Song: The Background World

Album: Add Violence (EP)

Genre: Industrial Rock, Alternative Rock, Ambient Rock

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 11:44 Minuten

Link: https://www.nin.com

Deathspell Omega – Carnal Malefactor

Artist: Deathspell Omega

Herkunft: Frankreich

Song: Carnal Malefactor

Album: Si Monvmentvm Reqvires, Circvmspice

Genre: Black Metal, Avantgarde Black Metal

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 11:44 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Deathspell-Omega-252530471443064/

Excelsis – Bathomet’s Oath Or Just A Dream

Artist: Excelsis

Herkunft: Schweiz

Song: Bathomet’s Oath Or Just A Dream

Album: Kurt Of Koppigen

Genre: Folk Metal, Power Metal, Helvetic Folk Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 11:44 Minuten

Link: http://excelsis.ch/wordpress/

Ahab – Below The Sun

Artist: Ahab

Herkunft: Deutschland

Song: Below The Sun

Album: The Call Of The Wretched Sea

Genre: Funeral Doom Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 11:45 Minuten

Link: http://ahab-doom.de

Finsterforst – Urquell

Artist: Finsterforst

Herkunft: Deutschland

Song: Urquell

Album: … Zum Tode Hin

Genre: Black Forest Metal, Folk Metal, Pagan Metal

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 11:45 Minuten

Link: http://www.finsterforst.de

Spock’s Beard – With Your Kiss

Artist: Spock’s Beard

Herkunft: USA

Song: With Your Kiss

Album: Spock’s Beard

Genre: Rock, Progressive Rock, Retro Prog

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 11:46 Minuten

Link: https://www.spocksbeard.com

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.