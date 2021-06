Eizbrand: „Zeichen Meiner Liebe“ ist die neue Single der Deutschrocker

Am Freitag haben die Deutschrocker von Eizbrand die Katze aus dem Sack gelassen und mit Zeichen Meiner Liebe geben die Jungs den Startschuss.

Gegründet 2013 sind sie für viele wohl die Neuentdeckung des Jahres 2019, sind sie doch mit ihrem Debutalbum Feuertaufe auf Anhieb von Platz 0 auf 66 der offiziellen deutschen Album Charts durchgestartet und lieferten eines der meistbeachteten und -gelobten Alben der gesamten Deutschrockszene.

Dazu sind sie im Februar 2020 verdient mit dem Innocent Award in der Kategorie „Beste Newcomer Band“ ausgezeichnet worden und konnten sich mit ihrem Hit Wir Tanzen Nicht, Wir Pogen als eine der wenigen Deutschrockbands in der offiziellen Spotify Playlist Klare Kante etablieren. Mit ihrem am 08.10.21 erscheinenden Album Pyromanie bestätigen die Niederrheiner, dass sie definitiv nicht als „One-Hit-Wonder“ abgetan werden sollten, sondern sich einen festen Platz in der Welt des Rock verdient haben. Eine Entwicklung, ohne sich dabei zu weit von den eigenen Wurzeln zu entfernen ist sicherlich nicht leicht, diesen fünf jedoch durchaus geglückt.