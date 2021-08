Ampex: kündigen neues Album „Alles Was Du Brauchst“ für den 26.11.21 an

Ampex sind zurück!

Nach dem Riesenerfolg ihres Debütalbums Einzelkämpfer (Platz 38 in den deutschen Charts) sind die vier Wittgensteiner wieder da.

Im Gepäck haben sie 14 brandneue Gassenhauer in gewohnter Manier. Nur eben lauter, härter und besser als je zuvor. Wer Einzelkämpfer mochte, wird Alles Was Du Brauchst verschlingen. Mit dem neuen Album Alles Was Du Brauchst bekommt ihr genau das und noch mehr. Von Motivation bis Provokation, von Stimmung bis Depressionen, von Liebe bis Hass ist alles geboten! Lasst euch mitnehmen auf eine Reise zwischen Metal und Punk und erlebt „eine neue Hoffnung“ in der deutschen Rock- und Metalszene auf dem Weg nach ganz oben.

Alles Was Du Brauchst erscheint als Digipak CD + limitiertem Boxset in hochwertiger Karton Stülpdeckelbox mit Digipak CD (RK378) + 190ml Flachmann (schwarz) + Kondom + Autoaufkleber + doppelseitiges A1 Plakat (handsigniert).

Das neue Album Alles Was Du Brauchst erscheint am 26.11.21. Die erste Single Alles Was Du Brauchst wurde am 29.07.2021 veröffentlicht.

Hier gehts zum VVK: https://fanlink.to/AWDB

Webseite: hier