Hämatom am 12.07.2024 auf dem Stadtplatz in Kemnath

Event: Hämatom Heimspiel 2024

Künstler: Soulreaper, Light The Match, Hämatom

Ort: Kemnath, Stadtplatz

Datum: 12.07.2024

Kosten: ca. 33,oo €

Genre: Deutschrock

Besucher: ca. 3.000

Das „Tor zur Oberpfalz“, das idyllische Städtchen Kemnath am Rande von Oberfranken, darf sich heute rühmen, Austragungsstätte des ersten „Heimspiels“ von Hämatom zu sein – nach dem erschütternden Tod von Bassist West im letzten Jahr. Hier begann die Karriere von Hämatom, hier sind Nord und Ost in die Realschule R4, 7 – 10 Jahrgangsstufe gegangen und haben unter anderem auch den Musikunterricht von Sepp Teufel genossen. Er „der es nicht verhindern konnte, dass was aus den beiden wird“ und frühzeitig ihr musikalisches Talent erkannte, war bei der Begrüßung der Fans mit dem 1. Bürgermeister Roman Scheffler auf der Bühne. Es fühlt sich so an, als ob halb Kemnath Hämatom von früher kennt und es ist ein großes Hallo zwischen den Freunden, Schulkollegen und Bekannten von damals und den erfolgreichen Deutschrockvertretern.

Bemerkenswert, dass das Ganze mitten in der Stadt stattfindet! Kemnath weiß eben, wie man rockt! Dem Wetter geschuldet, ist die ganze Veranstaltung eine Stunde nach hinten verlegt. Guter Gedanke, nur dass es dann leider doch während des Konzerts ab und an regnet – aber das geht in der Feierstimmung eh‘ unter. Die willkommene Pause nutzen wir, um uns zu stärken, mit Regenkitteln auszustatten, bei den Ständen umzusehen und zum Shakehand mit der Band.

Der Aufruf an Schülerbands, die für Hämatom den Opener spielen dürfen, hat sich gleich für zwei Bands gelohnt: Um 20 Uhr darf die Schülerband Soulreaper aus Weidenberg ran, die zwei Hämatom-Songs präsentiert um 20:15 Uhr dann die eigentlichen Gewinner, Light The Match von der Gesamtschule Hollfeld. Die Hollfelder Jungs und Mädels legen ihren Fokus auf Coversongs und rocken bei Rammstein und Metallica richtig ab! Das Publikum ist begeistert!

Ab 21:15 Uhr geht’s dann – endlich – richtig zur Sache! Nachdem das Einhorn den Fans erzählt, worauf sie alles fürs richtige Konzerterlebnis achten sollen, wird angezählt und die Drei mit der neuen Nr. 4 werden von Fans und Freunden stürmisch begrüßt!

Gaga, Wir Sind Keine Band, Ein‘ Auf Den Tod Zwei Auf Das Leben sind die ersten Lieder, die auf die Fans losgelassen werden, die lautstark mitfeiern und -singen. West ist allgegenwärtig – in dem Bühnenbild oben mit eingebaut, als überlebensgroßes Einhorn auf der Bühne oder auf der Videoleinwand. Der beliebte Bassist ist und bleibt unvergessen und immer ein Teil der Band. Und das nicht nur beim Bühnenbild, sondern auch in den Songs: Gott Muss Ein Arschloch Sein oder Lichterloh. Das sind Hämatom West und den Fans schuldig. Vielleicht hat man sich auch deswegen dagegen entschlossen, einen neuen Bassisten anzuheuern und lieber auf Frauenpower vertraut. Rose macht ihre Sache gut, stürzt sich bei Ficken Unseren Kopf mit ins Getümmel und verteilt fleißig Rosen bei Eva. Die Band gibt einen bunten Mix quer durch zehn Jahre ihres musikalischen Schaffens, bei dem auch Songs wie Liebe Auf Den Ersten Fick, das Queen-Cover I Want It All, der neue Reißer Diego Maradona, Ich Hasse Dich Zu Lieben oder Wir Sind Gott nicht fehlen dürfen. Genauso wenig wie das Bad in der Menge von Ost und Nord bei dem Akustik-Klassiker Alte Liebe Rostet Nicht oder das Drumkit-Crowdsurfen von Drummer Süd. Dazwischen gibt es Regen, Luftschlangen von der Bühne, Hämatom-Bälle, die durchs Publikum wandern sowie den einen oder anderen Crowdsurfer. Hämatom feiern eine „Megaparty, die West gefallen würde.“ Und nicht nur die Band, auch die Fans sind sicher der Meinung, „dass West von oben herunterschaut und sich über die Riesen-Sause freut“.

Fick Das System, Mörder, Kids und Bleib In Der Schule dürfen natürlich auch nicht fehlen, einen kleinen Fan mit R.I.P West-T-Shirt, der mit Nord singt und beim Abschluss regnet es kein Bier und auch keine Regentropfen – sondern es gibt einfach nur den Song Es Regnet Bier von Hämatom und ihren Special Guests den Troglauer Buam. Diese haben ihren Auftritt am nächsten Tag im Kemnath. Kemnath hat also nach der heißen Show von Hämatom noch einen weiteren tollen Musikabend vor sich! Nachdem die Band die Menge mit so manchen Gitarrenplektren oder gar einem Shirt versorgt hat, geht eine grandiose Zeitreise zu Ende, die vor allem Ost und Nord an ihre Vergangenheit erinnert hat und was sich daraus entwickelt hat!