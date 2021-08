Dawn Of Ashes: kündigen ihre neue Remix-EP „Blood Of The Titans“ an

Dawn Of Ashes aus L.A. haben eine 6-Track-Remix-EP in der Pipeline, die sich um den beliebtesten Track der Band, Blood Of The Titans, dreht. Der Song brachte der Band hochkarätige Playlist-Platzierungen auf Spotify, Apple Music und Tidal, wurde schnell zum bestgestreamten Track der Band überhaupt und setzt seinen Millionen-Streams-Marsch souverän fort. Zu den Remixern gehören: Tactical Sekt, Die Sektor, Midnight Nightmare, H.Exe und Ritual Aesthetic.

Der erste geleakte Track, ein glorreicher Remix der Industriellen Inva // id, ist auf DSPs weltweit und zum Download auf Bandcamp verfügbar.

Hör dir die Inva//id-Version von Blood Of The Titans jetzt auf Bandcamp oder Spotify an:

https://dawnofashesofficial.bandcamp.com/album/blood-of-the-titans-remixes

https://open.spotify.com/album/1Uxr5qUbhaCoFgoTnd2fdm

Das in Los Angeles ansässige geschwärzte Industrial-Metal-Phänomen Dawn Of Ashes veröffentlichte zwei Hit-Alben über die inzwischen nicht mehr existierenden Noitekk Records. Die Karriere der Band explodierte kurz darauf, man unterschrieb bei Metal Blade, bekam hervorragende Kritiken und schnappte sich den Support-Slot für den norwegischen Metal-Moloch Dimmu Borgir. Dawn Of Ashes stehen mehr denn je für eine glühende Mischung aus geschwärztem Metal und mitreißendem Industrial. Das Vertrauen der Band auf schockierende Bilder, bösartige Inhalte und Themen aus dem Okkultismus und dem Pfad zur linken Hand sorgte für eine eingeschworen-engagierte Fangemeinde.

„Dawn Of Ashes verkörpern zugleich die Wildheit von Behemoth, die cineastischen Beschwörungen von Septicflesh und die Breitwand-Riffs von Mantar.“

Greg Kennelty, Metal Injection

Dawn Of Ashes

Blood Of The Titans

Artoffact / Cargo

VÖ: 03.09.2021

Links:

https://www.facebook.com/Dawnofashes

https://open.spotify.com/artist/35Uzsa9o0tZkdC4ZBtXuNV?si=MZUiwxNXRKiOjyIMZJLUWg&dl_branch=1&nd=1