Unantastbar: haben ein Video zum Song „Eine weiße Rose“ veröffentlicht

„Eine weiße Rose“ von den Kastelruther Spatzen als Punkrock Version und jetzt auch als Video!

Hier nochmal die Erklärung dazu:

Ab jetzt in allen Streaming Portalen! Punkrock ist für Unantastbar die Freiheit genau das zu machen, auf was sie Bock haben. Auch, wenn es überhaupt nicht erwartet wird. Diesem Motto sind die Südtiroler auch nach 16 Jahre Bandhistorie stets treu geblieben. Nun haben die Jungs den Lockdown dazu genutzt, einen Song einer der größten Südtiroler Bands zu covern. Was daraus entstanden ist, präsentieren wir euch ab jetzt in allen Streaming Portalen. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Punkrockversion von „Eine weiße Rose“ der Kastelruther Spatzen!!!