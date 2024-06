Charles The Goat – Abgrundtief

Artist: Charles The Goat

Herkunft: Kiel, Schleswig-Holstein, Deutschland

Album: Abgrundtief

Spiellänge: 31:25 Minuten

Genre: Punk

Release: 07.06.2024

Label: Eigenverlag

Link: https://www.facebook.com/charlesthegoatpunk/

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Lars Woldt

Gitarre – Milos Pumpalovic

Bass – Dennis Günzel

Schlagzeug – Rico Kobarg

Tracklist:

Nach der Single Auf Ewig im März wurden schon ein paar Reels vorweggeschickt, um die Fans bei Laune zu halten und um die Vorfreude zu steigern. Charles The Goat 2.0, wenn ich das so nennen darf, existieren seit Dezember 2021 und lassen mit dem zweiten Album Abgrundtief wieder einmal aufhorchen. Die Kieler betiteln ihre Songs passend zum Namen als „Ziegenstallpunk“. Wenn man mal genauer hinter die Texte hört, ist es aber alles andere als das. Wie beim Erstlingswerk kommt auch das zweite Album mit deutschen Texten daher. Schon als die Single Auf Ewig erschien, wurde die Neugier auf das neue Album geweckt.

Bereits der erste Song [-11.034], kryptisch für den Titel Abgrundtief, lässt aufhorchen. Das Thema Depression ist auf diesem Album allgegenwärtig. Es folgt gleich die erste Single-Auskopplung Auf Ewig, bevor es mit 30 Meter schon wieder ernst weitergeht. „30 Meter freier Fall und du bist frei„, sagt wohl alles über die Ernsthaftigkeit dieses auch musikalisch anspruchsvollen Songs. Es erinnert mich vom Thema an Rammsteins Spring, nur aus anderer Perspektive. Track vier ist Alles Bleibt. Der Einstieg mit 320 BpM zeigt schon eine gewisse Grundaggressivität. Hier wird es nicht nur persönlich, sondern auch politisch. Es ist der längste Song des Albums. Ungewohnte Reggae-Klänge zum Einstieg in den Song des alltäglichen Lebens über den Klempner Klaus. Klempner Für’s Leben beschreibt den gefrusteten Alltag wohl direkt aus der Erfahrung. Lüg Mich An beginnt mit einem guten Tempo und vereint mehrere musikalische Stile zu einem Punksong, der wieder aus dem Leben kommt. Beziehungsalltag ist bisher nicht so ihr Thema gewesen. Schwarzer Elefant ist der zweite Song, der die Zwei-Minuten-Marke nicht erreicht. Das Thema Alkohol lässt die Jungs auch auf diesem Album nicht kalt. Auch [03:23 AM] schafft diese Marke nicht. Ich verstehe diesen instrumentalen Geräusche-Track als Intro zum nächsten Song Geist. Auch hier geht es um psychische Probleme. Ein weiterer Track unter zwei Minuten: Alkohol und nackte Brüste, der Einstieg zu Havanna/Duisburg ist Statement genug. Prost. Herz Steht Still beschließt das offizielle Album. Mit 4:20 Minuten überdurchschnittlich lang hat dieser Track ein Format, das als melodiöser Midtemposong Radiotauglichkeit aufzeigt. Textlich setzt man sich mit dem Leben auseinander, thematisiert die Selbstverletzung und den fehlgeschlagenen Suizid. Der Song endet dann mit dem Dauerton der Herzmaschine.