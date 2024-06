Maysnow: veröffentlichen Single/Video zu „Another Chance“ feat. Daniel Cavanagh (Anathema)

Die Progressive-Rock-Band Maysnow gibt voller Stolz bekannt, dass die neue Single Another Chance jetzt auf den wichtigsten digitalen Streaming-Plattformen über Sleaszy Rider veröffentlicht wurde. Der Track, begleitet von einem offiziellen Video unter der Regie von BigHead Family, zeigt die Zusammenarbeit mit Daniel Cavanagh von Anathema.

Another Chance ist eine Rockballade, die die Vielseitigkeit der Band widerspiegelt und Brit-Prog-Elemente in einem Song ohne konventionellen Refrain kombiniert. Der Song beginnt mit einem zarten Piano-Loop und einer Sologitarre, die sich in einem ergreifenden Dialog abwechseln. In der Mitte des Songs ändert sich die Atmosphäre mit der Einführung eines Arpeggios mit elektrischer Gitarre, gefolgt vom rhythmischen Abschnitt, der das Stück zu einem Höhepunkt führt. Daniel Cavanaghs unverwechselbare Stimme verleiht dem Song Intensität, mit Klangvariationen, die in einem überraschenden Finale gipfeln. Das Stück endet mit einer Rückkehr zum ursprünglichen Gefühl und hinterlässt beim Zuhörer eine bittere Note und den Wunsch, das Erlebnis zu wiederholen.

“Another Chance ist ein Lied über Erlösung. Es handelt von Wiedergeburt, die nur durch den schmerzhaften Prozess des Kampfes mit inneren Dämonen erreicht werden kann.” – Daniele Rini

Weit über das Konzept einer Band hinaus ist Maysnow das musikalische Projekt, das Daniele Rini (Ghost Of Mary, Silvered) in Erinnerung an seinen Freund Mimmo Angelini ins Leben gerufen hat. Die enge künstlerische Synergie mit Roberto Vergallo (ex-Silvered), Gitarrist und Mitbegründer des Projekts, schuf sofort einen klar definierten musikalischen Weg: Musik schreiben als Notwendigkeit, ein tiefer Instinkt, um Schmerz zu kanalisieren, ein Heilmittel gegen die Dunkelheit der Seele. Der Ansatz ist gefühlsbetont, manchmal nostalgisch, die stilistischen Koordinaten sind die des Grunge-Rock, manchmal durchdrungen, kombiniert mit der dunklen Atmosphäre des nordeuropäischen Metal.

Der offiziellen Präsentation im November 2016 folgten zahlreiche Konzerte in ganz Italien. 2018 schloss sich der Bassist Nicola Lezzi (ex-Ghost Of Mary) Maysnow an. Bianca Massari spielt derzeit Schlagzeug im Studio und live. 2023 schloss sich Paolo Bianchi (Keyboarder) der Band an.

Im Dezember 2019 veröffentlichte die Band den Videoclip der ersten Single Echoes Of Rain, ein Song, der als exklusive Vorschau auf SpazioRock veröffentlicht wurde.

2020 traten sie beim nationalen Finale von Sanremo Rock live auf der Bühne des Ariston Theaters auf. Maysnow sind die erste apulische Band, die ihren eigenen Song im NFT-Format veröffentlicht und 2021 eine spezielle Version des Songs Orchid auf dem OpenSea-Portal verfügbar macht.

Die neue Single Hare, die am 21. Januar 2023 veröffentlicht wurde, wurde von Andrea Litti gemischt und von Mika Jussila (HIM, Apocalyptica, Amorphis, Sentenced) in den Finnvox Studios in Finnland gemastert. Der offizielle Videoclip wurde von Daniele Ostuni für BigHead Family gedreht.

Im November 2003 unterzeichnete Maysnow einen Vertrag mit Sleaszy Rider Records für die Veröffentlichung ihres zweiten Albums mit ganz besonderen Gästen.

Musik: Daniel Cavanagh, Antonio De Rubertis, Roberto Vergallo

Texte und Gesang: Daniel Cavanagh, Daniele Rini

Gitarren: Daniel Cavanagh, Roberto Vergallo

Keyboards: Antonio De Rubertis

Bass: Nicola Lezzi

Schlagzeug: Giulio Carrozzini

Aufgenommen in Italien und England

Produziert: Antonio De Rubertis, Giulio Carrozzini, Nicola Lezzi, Daniele Rini, Roberto Vergallo

Gemischt und gemastert: Daniel Cardoso im Öhme Studio (Portugal)

Bandfoto: Anna Maria Testa

Bandlogo: Lux Malagnino Eonthesign

Video: Daniele Ostuni