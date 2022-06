Sick Of Society – Aq-Punk-Tur

Artist: Sick Of Society

Herkunft: Ulm, Deutschland

Album: Aq-Punk-Tur

Spiellänge: 39:53 Minuten

Genre: Punk

Release: 06.05.2022

Label: Gordeon Music

Link: www.sickofsociety.de

Bandmitglieder:

Gesang, Bass – Steini

Gitarre – Chris

Gitarre – Falko

Schlagzeug – Oliver

Tracklist:

Gentrifiziert Refugees Welcome Aq-Punk-Tur Wir Sind Immer Noch Hier A Im Kreis Brüder Im Geiste Widerstandsbeamter Herzlich Willkommen Antisocial Media Deine Sache Krieg Alles Was Du Has(s)t Sklaven Des Systems Ihr Kriegt Uns Nicht Klein

So. Heute gibt es mit Sick Of Society mal wieder etwas Deutschpunk auf die Ohren. Gegründet 1989, schaut die Band schon auf einen ganzen Stapel Alben zurück. Das neueste Werk Aq-Punk-Tur ist am 06.05.2022 erschienen und verspricht laut Bandinfo eine „ultimative Therapie für gereizte Seelen“. Mir gefällt schon mal der Albumtitel, weil ich gute Wortspiele pauschal mag und man für eine evtl. dazugehörige Tour einfach nur ein „O“ kaufen müsste. Perfekt!

Gentrifiziert behandelt, wie der Name schon sagt, den Frust darüber, dass immer mehr Stadtviertel irgendwelchen Investoren zum Opfer fallen, um Wohnraum zu schaffen, den sich der Normalbürger nicht mehr leisten kann. Im Refrain finde ich es ganz gut gemacht, das Drumrum hätte für mich noch ein bisschen mehr liefern können, manchmal sind mir die Reime zu plump. Vom Sound her aber okay. Der zweite Song geht dann richtig in die Vollen. Schön schnell und mit Druck geht es nach vorne. Pogo vorprogrammiert und mit der wichtigen Botschaft im Titel: Refugees Welcome. Auch Aq-Punk-Tur gefällt mir gut, vom Stil ähnlich wie das vorherige Stück. Macht Spaß! Wir Sind Immer Noch Hier nimmt mich nicht ganz so mit, mir ist der Gesang in manchen Momenten irgendwie störend, kanns gar nicht richtig beschreiben … so „yeah! Sehr gut! Ach schade …“ „Ja wieder gut! Toll! Hm …“, also kurz: Das war nicht meins. A Im Kreis entschädigt mich wieder mit schnellem, gutem Punkrock, hier ist mir auch der Gesang wieder stimmiger. Gleiches gilt für Brüder Im Geiste und Widerstandsbeamter. Die Texte sind hier noch einen Schlag anklagender und wütender, vom Sound und Zusammenspiel passt es super dazu. Herzlich Willkommen beginnt fast fröhlich, ist vom Inhalt aber nicht weniger frustriert. Find ich aber hier echt gut verpackt. Dann kommt Antisocial Media und das ist für mich eindeutig ein Anspieltipp: Text, Sound, Geschwindigkeit passt hier alles. Und so geht es immer weiter. Deine Sache bearbeitet Sexualität und Outings, Krieg das Leid und die Not, die durch unsinnige Fadenzieher verursacht werden. Alles Was Du Has(s)t und Sklaven Des Systems hauen noch mal drauf. Und dann kommt die komplette Entschleunigung mit Ihr Kriegt Uns Nicht Klein. Es ist ruhig und klar, nur mit Gitarre, die Stimme voll im Mittelpunkt. Irgendwie ein schöner Abschluss von diesem lauten, schnellen und wütenden Album.