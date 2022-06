Dynazty: veröffentlichen „Natural Born Killer“ Video

Lange mussten sich ihre Fans in Geduld üben, doch in diesem Sommer ist es endlich so weit: Final Advent, das brandneue Dynazty Album, erscheint am 26. August 2022 über AFM Records!

Wie die ersten Single-Auskopplungen bereits eindrucksvoll bewiesen, veröffentlichen die Schweden ihr wohl geschlossenstes, einfallsreichstes, komplexestes und gleichzeitig homogenstes Album in ihrer über 10-jährigen Karriere. Nun ist ein weiterer Song samt großartigem Musikvideo zum Song Natural Born Killer erschienen, Regie führte im Clip niemand Geringeres als Patric Ulleaus der Revolver Film Company in Göteborg, welcher schon für Namen wie In Flames, Evergrey, Amaranthe und viele weitere kreativ tätig war. Sänger Nils Molin verrät uns über den Song: „Jeder Song auf dem Album hat sehr individuelle Texte. Einige sind Kurzgeschichten innerhalb einer kurzen Songstruktur, wie Yours, während Power Of Will oder Natural Born Killer eine Botschaft haben. Natural Born Killer warnt vor den Gefahren blinder Besessenheit und Idealisierung einer anderen Person.“

Film ab, das neue Dynazty Video zu Natural Born Killer seht ihr hier:

