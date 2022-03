Dynazty: veröffentlichen brandneues Musik Video aus kommendem Album „Final Advent“

Es gibt viele Gründe, warum es Musikern gelingt, das Optimum aus ihrem kreativen Talent herauszuholen. Im Fall der schwedischen Melodic Metal Band Dynazty und ihrem kommenden, 8. Longplayer Final Advent mag die zusätzliche Zeit, die ihnen durch die Pandemie aufgezwungen wurde, ein wichtiger Faktor gewesen sein, aber es wäre zu kurzsichtig, es nur auf die Zeit zurückzuführen. Am Ende des Tages präsentieren sich Dynazty als überaus ambitionierte Band, die all ihr Talent und ihre Erfahrung investiert, und das große Ganze mit einer gesunden Portion Enthusiasmus, Ehrgeiz und enormer musikalischer Expertise vereint.

Fans mussten geduldig auf ihr kommendes Meisterwerk warten, doch in diesem Sommer ist es endlich so weit! Final Advent wurde nun von der Band und AFM Records für den 26. August 2022 angekündigt, und soll das bislang in sich geschlossenste, einfallsreichste, komplexeste und gleichzeitig homogenste Album der Band ihrer 15-jährigen Karriere sein. Aber hört selbst, denn heute veröffentlichten die Stockholmer eine dritte Album Single samt Video aus ihrem Final Advent! Eine verträumte und epische Geschichte, die von Lust und Verlust erzählt, verpackt in ein Crescendo aus musikalischer Höchstleistung und Performance – Yours entpuppt sich schon jetzt als einer der herausragendsten und im Zentrum stehenden Tracks der kommenden Dynazty Scheibe.

Sänger Nils Molin kommentiert: „Wenn du willst, nenn es eine Power-Ballade, aber für mich ist es einfach ein kraftvoller Song, wenn auch etwas langsamer und dynamischer als die meisten unserer Stücke. Definitiv einer meiner Favoriten!“ Seht den neuen, fesselnden Dynazty Video Clip ab sofort hier:

Seit ihrer Gründung im Jahr 2007 liest sich die Karriere von Dynazty wie ein Metal Traum, ist aber das Ergebnis einer hart arbeitenden, ehrgeizigen Band. Unzählige Shows in ganz Europa mit Acts wie Sabaton, Battle Beast oder Pain – um nur einige zu nennen, ein unglaublich erfolgreicher Backkatalog von sieben Alben, Chart-Erfolgen, und die Millionen von Streams auf digitalen Plattformen beweisen, Dynazty treffen nicht nur den Zeitgeist modernen Melodic Metals, sondern werden mit Final Advent wohlmöglich alle Erwartungen und Erfolge doppelt und dreifach erfüllen!

Das Album wurde eigens von der Band produziert und hauptsächlich in Love Magnusson‘s Studio in Stockholm aufgenommen, das Schlagzeug wurde in Dänemark in den Hansen Studios eingetrommelt; Sound-Ikone Jacob Hansen war ebenfalls für den Mix und das Mastering der Platte zuständig. Vorbestellungen sind HIER möglich!

Das Cover Artwork wurde vom brasilianischen Künstler Gustavo Sazes entworfen, der bereits für British Lion (feat. Iron Maiden Bassist Steve Harris), Kamelot, Firewind, Iced Earth und Nils Molins zweite Band, Amaranthe, gearbeitet hat. Molin: „Es soll zweideutig sein, genau wie der Album Titel Final Advent. Denn Advent bedeutet die Ankunft einer wichtigen Sache oder Person.“

Final Advent Tracklist:

01. Power Of Will

02. Advent

03. Natural Born Killer

04. Yours

05. All The Devils Are Here

06. The White

07. Instinct

08. Heart Of Darkness

09. Achilles Heel

10. Power Of Now

Dynazty sind:

Nils Molin – Gesang

Love Magnusson – Gitarre

Mikael Lavér – Gitarre

Jonathan Olsson – Bass

Georg Härnsten Egg – Drums

Dynazty live:

07.04.2022 (Thurs.) DE – München | Backstage

08.04.2022 (Fri.) DE – Aschaffenburg | Colos-Saal

9.04.2022 (Sat.) DE – Leipzig | Hellraiser

10.04.2022 (Sun.) HU – Budapest | Barba Negra

11.04.2022 (Mon.) HR – Zagreb | Klub Mochvara

12.04.2022 (Tues.) AT – Wien | Szene

13.04.2022 (Wed.) DE – Weinheim | Café Central

14.04.2022 (Thurs.) BE – Vorselaar | De Dreef

15.04.2022 (Fri.) NL – Enschede | Metropol

16.04.2022 (Sat.) NL – Helmond | De Cacaofabriek

17.04.2022 (Sun.) DE – Essen | Turock

18.04.2022 (Mon.) DK – Aarhus | Voxhall

19.04.2022 (Tues.) DE – Hamburg | Logo

20.04.2022 (Wed.) DE – Berlin | Orwo Haus

21.04.2022 (Thurs.) DE – Regensburg | Eventhall Airport

22.04.2022 (Fri.) CH – Monthey | Pont Rouge

23.04.2022 (Sat.) CH – Wetzikon | Hall of Fame

