Die Melodic-Power-Metal-Band Kingcrown hat ein neues Video zum Song To The Sky And Back vom neuen Album Wake Up Call veröffentlicht:

Produktion / Kameraleute / Technik: Canaprod

Location: Avignon

Fotos: Esther W.Pink

Manager: Jeep Moncorger

Sponsoren: Stagg / Skull Strings

Wake Up Call wird am 25.03.2022 released als Digipack-CD sowie als digitaler Stream oder Download. Hier könnt ihr weitere Infos über die Band und das neue Album nachlesen: