Smash Into Pieces: auf “A New Horizon Tour” in Deutschland

Gerade erst feierte die schwedische Alternative Rock-Bands Smash Into Pieces den weltweiten Release ihrer neuen Single Vanguard und schon ist sie im Anflug für die ersten Konzerte in Deutschland. Anlässlich ihres zuletzt veröffentlichten und sechsten Albums A New Horizon, das am 27. August 2021 erschien, stehen sechs Konzerte im März und April hierzulande auf dem Tourplan. Mit dabei als Special Guests die bekannte britische Band Scarlet!

Am 28. März startet die Tour in Hamburg im headCRASH.

Smash Into Pieces

A New Horizon Tour

28.03.2022 Hamburg Headcrash

29.03.2022 Bochum The Matrix

03.04.2022 Nürnberg Hirsch

04.04.2022 Augsburg Kantine

05.04.2022 Aschaffenburg Colos-Saal

06.08.2022 Königsstein Rock auf der Burg

Ticketlink: https://www.eventim.de/artist/smash-into-pieces/?

Mit sechs veröffentlichten Alben, über 200 Millionen Streams auf Spotify und über 100 Millionen Aufrufen auf YouTube haben sich Smash Into Pieces bis heute zu einer der am schnellsten aufstrebenden skandinavischen Alternative-Rock-Bands entwickelt.

Smash Into Pieces gehört zu den erfolgreichsten Alternative Rock-Bands der heutigen Zeit. Was nicht zuletzt daran liegt, dass sie absolut atemberaubende Live-Shows, die wie ein elektrischer Zirkus, in dem ein Rock-Konzert stattfindet, abliefern. Das muss man mit eigenen Augen gesehen haben, um es zu glauben, und nachvollziehen zu können, wie unterhaltsam Smash Into Pieces auf der Stage sind.

Smash sind bekannt für ihre beiden Konzeptalben Arcadia (2020) und das Touralbum A New Horizon (2021), bei denen jeder Track auf jedem Album mit einer filmischen Videoepisode verbunden ist. Zusammen bilden die insgesamt 20 Episoden zwei Staffeln, die sich in einer virtuellen Realität abspielen, die heute als Arcadia Story bezeichnet wird.

Smash hatten schon immer einen breiten Sound, der von Electro bis Raw Rock reicht und davon können sich die Fans jetzt endlich wieder live überzeugen.

https://www.facebook.com/theapocofficial

https://www.smashintopieces.com/home