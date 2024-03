Smash Into Pieces: kündigen Rückkehr nach Deutschland an

Die schwedische Cinematic Rock-Sensation Smash Into Pieces hat ihre Rückkehr nach Deutschland angekündigt. Nach dem Erfolg ihrer Europa-Tournee 2023 mit vielen ausverkauften Shows hierzulande, bestätigt die herausragende Live-Band sieben Shows im November 2024. Smash Into Pieces spielen in Berlin (04.11.), Hamburg (05.11.), Köln (09.11.), Frankfurt (10.11.), Stuttgart (11.11.), Leipzig (12.11.) und München (15.11.).

Seit der Veröffentlichung ihres hochgelobten Albums Rise And Shine haben sich Smash Into Pieces zu einer international bekannten Marke in der Rockszene entwickelt. Es sind beeindruckende Zahlen: 300 Millionen Streams auf Spotify mit 1.7 Millionen monatlichen Hörern, zusätzlich verzeichnet die Band 130 Millionen Aufrufe auf YouTube. Im Zentrum ihrer fesselnden Präsenz steht der rätselhafte Frontmann und apokalyptische Schlagzeuger Apoc.

Ihr kometenhafter Aufstieg erreichte einen neuen Höhepunkt, als sie die schwedische Version des Eurovision Song Contests eroberten, sich einen Platz im Finale sicherten und schließlich einen beachtlichen dritten Platz belegten. Ihre Hitsingle Six Feet Under erreichte in nur 12 Wochen Platinstatus in Schweden, während die nationalen Radiosender den ansteckenden Sound der Band begeistert aufnahmen. Nun sind Smash bereit, das nächste Kapitel ihrer epischen Geschichte aufzuschlagen und das Arcadia-Universum mit der mit Spannung erwarteten zweiten Episode der dritten Staffel zu erweitern.

Doch die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Mit einem elektrisierenden Live-Programm, fesselnden Auftritten in nationalen TV-Shows und einer bevorstehenden Europatournee von Oktober bis Dezember 2024 erklimmen Smash Into Pieces weiterhin neue Höhen. Ihre Hingabe und Exzellenz in jedem Aspekt ihrer Karriere garantieren ein unvergessliches Erlebnis für Fans und Newcomer gleichermaßen.

Das Phänomen Smash Into Pieces sollte man sich nicht entgehen lassen. Mit ihrer Energie und musikalischen Kraft definieren sie die Grenzen des Cinematic Rock neu.

