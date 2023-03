Smash Into Pieces: bringen Rock ins Finale des Swedish Melodifestivalen

Letzten Samstag haben es Smash Into Pieces direkt ins Finale des Melodifestivalen geschafft, das am 11. März in der Friends Arena in Stockholm stattfindet.

Six Feet Under ist der Titel des Songs, mit dem sie antraten, und wurde von Andreas „Giri“ Lindbergh, Linnea Deb, Joy Deb, Jimmy „Joker“ Thörnfeldt, Chris Adam Sörbye Hedman, Benjamin Jennebo und Per Bergqvist geschrieben. Der Song handelt von der größten Lebenskrise des Sängers Chris Adams, in der er seinen absoluten Tiefpunkt erreicht. Das einzige, was ihn wieder aufrichten kann, ist, sich selbst im Spiegel zu betrachten und sich von seinem früheren Ich zu lösen. Die Botschaft, die Chris Adams mit dem Song vermitteln will, ist, wie man zurückkommt, wie man ein Comeback schafft. Egal wie hoffnungslos sich die Dinge anfühlen oder sein mögen, es gibt einen Weg nach oben, wenn man bereit ist, die Arbeit zu tun.

„Angesichts der Tatsache, dass es über zehn Jahre her ist, dass ein Rock-Act einen Finalplatz im Melodifestivalen belegt hat, gehen wir mit großer Dankbarkeit und Stolz in das Finale in der Friends Arena. Jetzt rollen wir den Tourbus für eine einmonatige Europatournee aus, mit der Ausnahme, dass wir Amsterdam und Frankfurt absagen müssen, um euch alle in Stockholm treffen zu können, worauf wir uns sehr freuen“, sagt Chris Adam Sörbye Hedman, Frontmann und Sänger von Smash Into Pieces.

Smash Into Pieces wurde vor 15 Jahren in Örebro gegründet und zählt heute zu den am schnellsten wachsenden alternativen Rockbands in Skandinavien. Im Laufe der Jahre tourten Smash intensiv mit vielen großen Bands wie In Flames, Evanescence, Within Temptation, Alter Bridge, Amaranthe, Starset und anderen.

Heute haben sie sieben veröffentlichte Alben, über 40 Singles, insgesamt über eine halbe Milliarde Streams/Views auf Spotify/Youtube und ca. 400.000 Tausend Hörer pro Tag im digitalen Streaming. Ihre größten Märkte sind die USA, Deutschland und Skandinavien und in der ersten Hälfte des Jahres 2023 haben sie 100 bestätigte Auftritte auf zwei Kontinenten.

Smash Into Pieces – Line-Up

Chris Adam Sörbye Hedman – Gesang

Benjamin Jennebo – Gitarre

Per Bergquist – Gitarre

APOC – Schlagzeug

