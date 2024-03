Whom Gods Destroy: veröffentlichen Lyricvideo für “The Decision”

Whom Gods Destroy, die beeindruckende neue Progressive-Metal-Band, bestehend aus Keyboarder Derek Sherinian, Gitarrist Ron ‚Bumblefoot‘ Thal und Sänger Dino Jelusick, zusammen mit der starken Rhythmusgruppe um Bassist Yas Nomura und Schlagzeuger Bruno Valverde, hat am Freitag ihr Debütalbum Insanium weltweit über InsideOutMusic veröffentlicht.

Um das Erscheinen des Albums zu feiern, veröffentlichen Whom Gods Destroy ein von Wayne Joyner erstelltes Lyric-Video zum Song The Decision, das ihr euch hier ansehen könnt:

Whom Gods Destroy-Gitarrist Ron „Bumblefoot“ Thal kommentiert The Decision wie folgt:

„Dieser Song ist voller Dualität – fetzige Math-Metal-Riffs mit kontrastierenden langsamen, sauberen Akkordbewegungen, Gesangs- und Gitarrenlinien, die sich gegenseitig beantworten, und Texte über den Kampf mit einer Entscheidung über Leben und Tod, mit Songabschnitten, die unterschiedliche Standpunkte einnehmen… Hoffnung vs. Niederlage, Euphorie vs. Verzweiflung, ein innerer Kampf.“

Whom Gods Destroy-Sänger Dino Jelusick kommentierte die Albumveröffentlichung wie folgt: „Wir sind sehr stolz auf dieses Chaos, das wir abgeliefert haben. Jeder Song auf diesem Album ist eine Geschichte für sich und es funktioniert als Ganzes. Ich kann es kaum erwarten, mit diesem Album auf Tour zu gehen und diese Songs endlich live zu spielen!“

„Wenn sich zwei ehemalige Söhne Apollos (in diesem Fall Ron “Bumblefoot” Thal und DerekSherinian) zusammentun, kann eigentlich nur etwas Extravagantes dabei herauskommen. Und wenn diese beiden noch eine tolle Rhythmusfraktion und vor allem mit DinoJelusick einen Sänger finden, der anderer Sänger regelrecht an die Wand singt, kann der geneigte Prog-Freund das Debüt Insanium von Whom Gods Destroy richtig genießen.“ – Das scheibt unser Time For Metal Redakteur Juergen S. und vergibt 9,5 von 10 Punkten. Hier kommt ihr zu seinem Review: