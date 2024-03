Karnivool: kündigen UK/Europa Festival- und Headline-Termine für Juni 2024 als Teil der “Tri Continental Drift Tour” an

Karnivool freuen sich, ihre Rückkehr nach UK und Europa im Juni 2024 als Teil ihrer Tri Continental Drift Tour anzukündigen.

Die letzte Europatour von Karnivool (die ausverkaufte und verschobene The Regeneration Tour im Januar und Februar) war die erste Tour der Band in Europa seit 2015, als sie die Veröffentlichung des letzten Studioalbums Asymmetry (2013) begleiteten. Dass die Band so bald wieder in UK und Europa auftritt, ist eine wunderbare Nachricht für all die ‚Vool-Fans da draußen…

Sänger Ian Kenny sagt: „Wir waren begeistert von der wahnsinnigen Resonanz auf die lange verschobenen Europatourdaten Anfang 2023. Als uns die Möglichkeit geboten wurde, zurückzukommen, haben wir sofort zugegriffen. Wir sehen uns wieder da draußen, Leute…“

Die Band war 2024 in Australien im Studio – dazu gibt es bald mehr Neuigkeiten.

Die UK- und Europa-Termine im Juni 2024 lauten folgendermaßen (Headline-Shows, wenn nicht anders angegeben):

13.06.24 Greenfield Festival, Interlaken Switzerland Festival Show

15.06.24 Download, Castle Donington UK Festival Show

16.06.24 Crauford Arms, Milton Keynes UK

17.06.24 Chalk, Brighton UK

19.06.24 Den Atelier, Luxembourg Luxembourg

20.06.24 Capitol, Hannover Germany

21.06.24 Copenhell, Copenhagen Denmark Festival Show

22.06.24 Kantine, Cologne Germany

23.06.24 Graspop Metal Meeting, Dessel Belgium Festival Show

24.06.24 The Black Lab France, Lyon France

26.06.24 CCO La Rayonne, Lyon France

28.06.24 Hellfest, Clisson France Festival Show

29.06.24 Midsummer Prog Festival, Valkenburg Netherlands Festival Show

Tickets gibt es hier: www.karnivool.com