Fine R.I.P.: feiern 25 Jahre Bandjubiläum bei eigenem Festival

Das Mundart-Festival Babbel Doch in Fußgönheim ist der Ort in der Pfalz, an dem sich die gesamte Mundart-Szene Deutschlands jährlich trifft, um ausgiebig den Dialekt zu feiern. Dabei sind sämtliche Mundarten willkommen, egal, in welcher Region diese beheimatet sind.

Da es sich um die erste Veranstaltung dieser Art handelt, haben sich die Organisatoren im Jahr 2024 erst einmal auf den Pfälzer Dialekt konzentriert. Dabei konnten sie namhafte Bands und Einzelkünstler für dieses in der Region einzigartige Projekt gewinnen.

Auftreten werden musikalisch Die Anonyme Giddarischde, Fine R.I.P., die hier ihr 25-jähriges Bandjubiläum feiern, Woifeschdkänisch, Die Buwe, Mr. Pälzer Schorle, die New Paltz Band mit Michael Werner sowie Liedermacher Uli Valnion. Freuen darf man sich auf die Comedians Chako Habekost, Kättl Feierdaach, Tim Poschmann, Boris Stijelja und René Weintz. Mit dabei sind Comiczeichner Steffen Boiselle, Palzki-Kommissar Harald Schneider, Hiwwe-wie-Driwwe-Filmemacher Benny Wagener, Mundart-Babbelexperte Michael Landgraf und mehr.

Vorläufiges Programm:

Freitag, 31.05.:

Woifeschdkänisch, Kättl Feierdaach sowie vom Boulevardtheater Deidesheim: René Weintz, Boris Stjelia und Tim Poschmann

Samstag, 01.06.:

Fine R.I.P. (25 Jahre Bandjubiläum), Chako Habekost, Die Buwe, Mr. Pälzer Schorle. 100% Pälzer Livezeichnen mit Steffen Boiselle (auch Sonntag)

Sonntag, 02.06.:

Mundartgottesdienst, Frühschoppen mit Die anonyme Giddarischde, Michael Landgraf und Uli Valnion, Bescht-uff-Pälzisch-Mundartpoeten, Benny Wagener, New Paltz Band.

Weitere Künstler sind angefragt.

Tickets: https://shop.palzrock.de/produkt/babbeldoch-earlybird/

Links:

https://palzrock.de/

https://www.youtube.com/@monjielbeji