Fazit

Nikolai Okunew erzählt auf der Basis umfassender Archivrecherchen, Dutzende Interviews und der breiten Szene-Überlieferung die Geschichte der Heavy-Metal-Szene in der DDR. Hier schreibt nicht irgendeiner über eine Kultur, die er nicht kennt, sondern Nikolai taucht sehr tief in die eingefahrene Szene. Mein Kollege aus Stendal, der selbst aktiv in den Achtzigern an der Rock und Metal Front mitgewirkt hat, haut mir gerne alte Anekdoten um die Ohren und ich muss sagen, mich persönlich fesseln die alten Geschichten, die nicht an den Haaren herbeigezogen sind, sondern vom Leben geschrieben wurden. Gleiches gilt für unseren Time For Metal Norbert, der als Wessi in den Osten reiste, um dort Ost Metal Gigs zu besuchen. Musik verbindet und selbst in einem geteilten Deutschland konnte keiner die Metalszene auseinanderbringen - maximal räumlich, aber nicht vom Geiste. Herr Okunew blickt gezielt auf die Konflikte mit der Polizei und der Stasi. Die Rolle des Radios, das den Heavy Metal ins Land trug, bekommt ebenfalls einen gebührenden Platz. Das wiederum sind nur Bruchteile einer 352 Seiten starken Zeitreise in eine Zeit, in der es selbst bei uns in der heutigen Republik ein Spiel mit dem Feuer war, Alice Cooper, Saxon oder Metallica zu hören. Abschließend, um die Leistung jetzt mal auf den Punkt zu bringen und eine Kaufempfehlung auszustellen: Red Metal - Die Heavy-Metal-Subkultur der DDR steht ähnlichen Storys um nichts nach. Die Recherche ist stark, die Fakten erdrückend und trotzdem bekommt der Leser den Hals aus der Schlinge, um süchtig weiter durch die Seiten zu streifen. Für mich als Mittdreißiger ähnlich unglaublich, als wenn der Opa vom Krieg erzählt. Wer sich für Geschichte interessiert (auch neuere) und Heavy Metal hört, sollte einige Fakten aus der DDR kennen.