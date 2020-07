Buchtitel: Metalmorphosen – Die unwahrscheinlichen Wandlungen des Heavy Metal

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 286 Seiten

Genre: Film, Politik, Geschichte, Kunst & Kultur

Release: Mai 2020

Autor: Dr. Jörg Scheller

Link: http://www.steiner-verlag.de/titel/61899.html



Verlag: Franz Steiner Verlag

Buchform: Taschenbuch, eBook

ISBN-Nummer: 978-3-515-12638-0

Heavy Metal ist nicht nur Musik, sondern nach mehreren Jahrzehnten auch ein fester Bestandteil der Kultur. Dazu gehören Fachmagazine, Dokumentarfilme und eben auch Bücher. Letztere werden in den letzten zwei, drei Jahren wieder mehr genutzt, um Diskografien einzelner Musiker und Bands zu erstellen, Ansammlungen von Anekdoten zu vereinen oder einfach den Metal und Rock der einzelnen Epochen zu durchleuchten. Mit Entwicklungen in der Musik beschäftigt sich auch Metalmorphosen – Die unwahrscheinlichen Wandlungen des Heavy Metal von Kunstwissenschaftler, Journalist und Musiker Dr. Jörg Scheller. Wer ihn nicht kennen sollte, er lehrt an der Zürcher Hochschule der Künste und ist 41 Jahre alt. Mehrere Ausstellungen gehen bereits auf seine Kappe, darunter Building Modern Bodies in der Kunsthalle Zürich. Zudem ist Herr Dr. Scheller als Sänger und Bassist des Heavy Metal Zweimann-Geschosses Malmzeit unterwegs. Über den Franz Steiner Verlag wurden im Mai die 286 Seiten veröffentlicht, die in jeder gut sortierten Buchhandlung oder einschlägigen Shops zu erwerben ist. Mit etwas über 20 Euro als Taschenbuchversion im völlig gängigen Preissegment.

Die Story von Metalmorphosen – Die unwahrscheinlichen Wandlungen des Heavy Metal:

Wie ist Heavy Metal entstanden? Warum ist die Apokalypse im Heavy Metal allgegenwärtig? Was verbindet Heavy Metal mit Liberalismus? Inwiefern ist die Harmonik des Extreme Metal genderneutral? Was hat Heavy Metal mit der Kunst des Strickens zu tun und was mit tiergestützter Psychotherapie? Wo mündet Grindcore in Kosmetik? In Metalmorphosen zeigt Jörg Scheller die überraschend komplexe Geschichte des Heavy Metal – als verzerrtes Echo eines Jahrhunderts der Extreme, als nervösen Blues der Großstadt, als Schutzraum der Außenseiter, als Archiv von Religion und Gewalt. Seinen Erfolg verdankt er keiner starren Ideologie, sondern dem Wechselspiel von Wandel und Beständigkeit. Im Glutkern des Heavy Metal geht es um Freiheit.

Mit musiktheoretischen Analysen von Dennis Bäsecke-Beltrametti und Interviews mit Sabina Classen (Holy Moses), Cronos (Venom), Ben Weinman (The Dillinger Escape Plan), Mille Petrozza (Kreator), Freddy Lim (Chthonic) und Prika Amaral (Nervosa).