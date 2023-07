Smash Into Pieces: mit härtestem Track ihrer Geschichte „Flow“

„In deinem richtigen Element. Nur aus dem Instinkt heraus handeln. In einem nicht enden wollenden Flow!“

Die schwedische Cinematic-Rock-Band Smash Into Pieces hat sich seit der Veröffentlichung ihres dritten Albums Rise And Shine zu einer international bekannten Marke in der Rockszene entwickelt. Ihr mystischer Anführer und apokalyptisch anmutender Schlagzeuger Apoc ist wohl das auffälligste Mitglied der Gruppe und war von Anfang an Teil der sie umgebenden Kraft.

Anfang des Jahres nahm die Gruppe an der schwedischen Version des Eurovision Song Contest teil, gewann den Vorentscheid und zog direkt ins Finale ein, wo sie den dritten Platz belegte! Nachdem Six Feet Under in Schweden in weniger als 12 Wochen Platinstatus erreicht hatte und das nationale Radio den Titel aufgriff, kündigten Smash an, die Geschichte von Arcadia fortzusetzen. Im April 2023 veröffentlichten sie die erste Episode The Tide. Nun ist es an der Zeit, dass die Gruppe mit der zweiten Episode der dritten Arcadia-Staffel Flow an den jüngsten Erfolg anknüpft.

Das Gefühl, in seinem Element zu sein und von seinem Antrieb völlig verschlungen zu werden, darum geht es in Flow! Dies ist wahrscheinlich der härteste Track, den die Gruppe dieses Jahr veröffentlicht hat.

Mit einem völlig überfüllten Live-Programm, mehreren nationalen TV-Shows und einer bevorstehenden Europa-Headline-Tour von Oktober bis Dezember 2023, übertrifft sich die Gruppe weiterhin in jedem Aspekt ihrer Karriere!

