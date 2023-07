Mercy Music: haben ihr viertes Album “What You Stand To Lose” veröffentlicht

„Wenn die Leute unser neues Album hören, möchte ich, dass sie sich glücklich, traurig, inspiriert und deprimiert fühlen. Dann möchte ich, dass sie sich wieder glücklich fühlen. Der letzte Teil ist sehr wichtig“, sagt Bassist Jarred Cooper von der in Las Vegas ansässigen Pop-Punk-Band Mercy Music über das am Freitag erschienene vierte Album What You Stand To Lose (VÖ: 30. Juni 2023 über Double Helix Records/SBÄM Records). Sänger und Gitarrist Brendan Scholz fügt hinzu: „Bei What You Stand To Lose geht es darum, sich einer seiner schlimmsten Ängste zu stellen, aus dieser Erfahrung zu lernen und zu hoffen, dass man auf der anderen Seite als besserer Mensch herauskommt.“

Produziert von Bill Stevenson (Descendents, ALL, Black Flag) und abgemischt von Jason Livermore (Descendents, Propagandhi, NOFX, Hot Water Music), behandelt What You Stand To Lose den körperlichen und seelischen Schmerz, der mit Herzschmerz einhergeht, und das emotionale Wachstum, das darauf folgt.

Zur Unterstützung der Albumveröffentlichung hat die Band zusammen mit NOT (mit Scholz und Cooper von Mercy Music, dem Singer-Songwriter Davey Warsop von Sharp/Shock und Kyle Whitmore am Schlagzeug) eine Handvoll Termine an der Westküste wahrgenommen, darunter in Tempe, AZ und Costa Mesa.

Während dieser Liveshows spielt die Band Singles des Albums wie das schlammige Found Out I’m Useless, das hoffnungsvolle und entschlossene Suddenly und das umwerfend fröhliche Love You/Need You.

Tickets gibt es unter https://mercymusicforyou.com.

Der Albumtitel selbst bezieht sich auf die vielen monumentalen Veränderungen in Scholz‘ persönlichem Leben, das zwischen diesem und ihrem letzten Album (Nothing in the Dark von 2020) „auf den Kopf gestellt“ wurde. Die Band (Scholz, der alle Songs geschrieben hat, Cooper und Schlagzeuger Rye Martin) lässt sich in diesen 11 Tracks von der Tatsache inspirieren, dass nichts als selbstverständlich angesehen werden sollte, dass keine Zeit verschwendet werden sollte und dass man alles auf der Welt verlieren kann, wenn man nicht gemeinsam hart genug für den Erfolg kämpft. Trotz des Aufruhrs täuscht What You Stand To Lose irgendwie über die tatsächlichen Umstände seiner Entstehung hinweg. „Ich beschreibe Mercy Music gerne als Pop-Hooks mit Gitarrensoli“, fügt Scholz hinzu. „Wir liegen irgendwo zwischen Superdrag, Squeeze, Samiam, Jawbreaker und Thin Lizzy.“

Nach der Veröffentlichung von Nothing In The Dark im Jahr 2020, das von Cameron Webb (Alkaline Trio/Motörhead) produziert wurde, ist What You Stand To Lose das vierte Full-Length-Album von Mercy Music seit ihrer Gründung im Jahr 2014 und die Band klingt wie die erfahrenen Veteranen, die sie jetzt sind.

What You Stand To Lose Tracklist:

1. Suddenly

2. Love You/Need You

3. REAL

4. Believe In We

5. Undone

6. Fine

7. Watch Me Drown

8. Found Out I’m Useless

9. What’s The Use

10. Total Nightmare

11. Waiting To Begin