The Unity: neues Album “The Hellish Joyride” kommt am 25.08.2023

Auf ins höllische Metal-Vergnügen: Nach ihren bisher vier erfolgreichen Alben The Unity (2017), Rise (2018), Pride (2020) und The Devil You Know – Live (2021), europaweiten Tourneen als Headliner bzw. im Gefolge von Größen wie Sinner, Edguy, Axel Rudi Pell oder Rhapsody Of Fire, umjubelten Shows beim Masters Of Rock, Knockout-Festival, Metal-Fest oder auf dem Bang Your Head zeigen sich The Unity auf ihrer fünften Veröffentlichung The Hellish Joyride spielfreudig und variantenreich wie nie zuvor.

„Wir waren immer schon stilistisch breit aufgestellt, aber mit The Hellish Joyride dehnen wir die Grenzen des melodischen Power Metals nochmals ein Stück weiter aus“, erklärt Michael Ehré und verweist auf die zwölf extrem abwechslungsreichen Songs des Albums, die von halsbrecherisch-temporeich über groovig-cool bis balladesk reichen.

Zudem hat Neuzugang Tobias „Eggi“ Exxel (Bass, Edguy) frische Energie in die Band gebracht und verstärkt die eingeschworene Gemeinschaft um die Gamma Ray-Mitglieder Henjo Richter (Gitarre) und Michael Ehré (Schlagzeug), Sänger Gianba Manenti, Gitarrist Stef und Keyboarder Sascha Onnen unüberhörbar.

Veröffentlicht wird die neue Scheibe am 25. August 2023 über Steamhammer/SPV, und bereits eine Woche später startet die Europatournee mit Primal Fear. Als erste Vorabsingle inklusive „sportivem“ und gewohnt aufwändig gedrehten Videoclip gibt es am 14. Juli 2023 den Song Always Two Ways To Play, fünf Wochen später am 18. August 2023 folgt die zweite Single-Auskopplung Saints And Sinners.

Die teuflische Spritztour kann also beginnen!

The Hellish Joyride Tracklist:

1. One World

2. Masterpiece

3. The Hellish Joyride

4. Only The Good Die Young

5. Saints And Sinners

6. Something Good

7. Always Two Ways To Play

8. Awakening

9. Golden Sun

10. Stay The Fool

11. Never Surrender

12. You‘re Not Forced To Stay

Das neue Album The Hellish Joyride erscheint am 25. August 2023 weltweit über SPV/Steamhammer als CD DigiPak (inkl. Poster), 2LP Gatefold (cristallo Vinyl), Download und Stream: https://TheUnity.lnk.to/Thehellishjoyride

The Unity live 2023/2024:

Festival:

08.09. Sinntal – Sinner Rock Festival

Auf Tour mit Primal Fear:

01.09. Stuttgart – Im Wizemann

02.09. Memmingen – Kaminwerk

03.09. Naila – Frankenhalle

05.09. München – Backstage Werk

06.09. Bochum – Zeche

07.09. Frankfurt – Batschkapp

09.09. CH-Sion – Le Port Franc

10.09. CH-Pratteln – Z7

Live 2024

27.01. Nordenham – Jahnhalle

https://www.unity-rocks.com/

https://www.facebook.com/unityrocksofficial