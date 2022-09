The Unity: veröffentlichen Video „Rusty Cadillac“, zu 100% von den Fans gefilmt

Eine Woche nach dem die deutsch-italienische Power Metal-Band The Unity Tobias „Eggi“ Exxel (Edguy) als neues Bandmitglied vorgestellt haben und fast eine Woche vor dem Start ihrer The Devil You Know – Live – Tour 2022, veröffentlicht die Band mit Rusty Cadillac einen brandneuen Videoclip.

Das Besondere an diesem Clip: er besteht zu 100% aus Material, das von Fans mit ihren Handys bei zwei Shows mitgefilmt wurde – nicht hochpoliert, sondern roh und authentisch. „Wir freuen uns, dass ihr uns bei der Verwirklichung dieser Idee geholfen habt! Ihr seid die Besten!“, richtet sich Sänger Gianba Manenti direkt an die Fans der Band.

Das Video ist hier zu sehen:

