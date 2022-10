The Unity: starten mit den Arbeiten am neuen Album

Die deutsch-italienische Power Metal-Band The Unity hat mit den Arbeiten an ihrem 4. Studioalbum begonnen. „Die ersten Songs sind bereits komponiert und viele weitere Ideen werden gerade ausgearbeitet“, gibt Schlagzeuger Michael Ehré Einblick in den momentanen Stand der Produktion. Die Band hat vor Kurzem Tobias „Eggi“ Exxel (Edguy) als neues Bandmitglied vorgestellt und freut sich, mit ihm einen weiteren Songwriter in ihren Reihen begrüßen zu dürfen. „Mit Eggi hat The Unity eine weitere kreative Quelle dazugewonnen“, ist sich die Band einig. Die Veröffentlichung des noch unbetitelten Albums ist für Herbst 2023 geplant.

Darüber hinaus freut sich die Band über die Einladung zum diesjährigen Metal Hammer Paradise (https://metal-hammer-paradise.de), welches am 18. und 19. November am Weissenhäuser Strand an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste stattfindet. „Wir dürfen bereits zum zweiten Mal an diesem besonderen Festival teilnehmen und wissen, dass sowohl uns als auch den Fans wieder ein unvergessliches Wochenende bevorsteht“, ist sich Sänger Gianbattista Manenti sicher.

The Unity live 2022

28.10. Weiher – Live Music Hall

19.11. Weissenhäuser Strand – Metal Hammer Paradise

Checkt auch das aktuelle Video zum Song Rusty Cadillac:

www.unity-rocks.com

https://www.facebook.com/unityrocksofficial/