Last Temptation – Fuel For My Soul

Nach unendlich vielen Demos hatten es Last Temptation tatsächlich geschafft, ihr erstes Studioalbum fertigzustellen. Mit Fuel For My Soul legen sie bereits in diesem Jahr nach. Der zweite Longplayer der Hard Rocker stammt aus dem Mai dieses Jahres und wurde erst vor wenigen Wochen auch auf Vinyl veröffentlicht. Ein Grund mehr, um nachträglich in die Platte hineinzulauschen. Durch die diversen Gäste hatte das Debüt ein Supergroup- bzw. Projektcharakter angenommen. Ganz ohne Unterstützung gehen die Franzosen auch dieses Mal nicht in den Ring. Gemeinsam mit Bob Vucovic und Peter Scheithauer lassen sie es krachen. Die Sympathie zu Ozzy und Black Sabbath bleibt weiterhin super präsent. Als Haupteinflüsse müssen diese, ohne mit der Wimper zu zucken, genannt werden. Leicht trocken, vorsichtig staubend und mit dem Schulterblick auf die guten alten 70er dringen Songs wie I Believe oder der Titeltrack Fuel For My Soul aus den schweren Boxen. Die Steigerung zum Erstling ist gegeben, jedoch haut mich die Platte noch nicht wie gewünscht vom Hocker. Der hohe Anspruch der Musiker an sich selber, lässt dem Kritiker keine Wahl, als ebenfalls hart mit ihnen ins Geschäft zu gehen. Für die Spitze fehlt es dafür definitiv an Eigenständigkeit und innovativen Ideen. Der lockere Groove begleitet Last Temptation, ohne dabei teuflisch auszuufern. Allein das Artwork, in Kombination mit Songs wie Carousel Of Hell oder In The Mirror will einfach nicht hängen bleiben. In den letzten Wochen haben es ähnliche Acts, das muss man fairerweise sagen, einfach besser gemacht. Wenn einem der Rotstift bewusst in die Hand gelegt wird, sollte man nicht auch noch mit einem abgebrannten Streichholz versuchen wollen, ein flammendes Inferno zu entfachen. Aus der Masse springt am besten Free, Strong And Loud ins Rampenlicht. Trotz der ganzen Kritik – Fuel For My Soul kann man gut laufen lassen und tut im Hintergrund überhaupt nicht weh. Technisch voll auf der Höhe und auch gesanglich im guten oberen Mittelfeld anzusiedeln, fehlt es lediglich an der letzten Würze.

