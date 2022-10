The New Roses: releasen “Sweet Poison” am Freitag

Drei Jahre nach dem letzten Album Nothing But Wild erscheint nun am Wochenenden das neue Album Sweet Poison. Damit starten die Rosen auch umgehend die Sweet Poison Tour. Doch lest selbst:

„Liebe The New Roses Fans,

Drei Jahre ist es nun her, drei lange Jahre, die uns alle, bedingt durch eine Pandemie, sehr in unserem Leben eingeschränkt hat. Eine Zeit mit nicht viel Rock ’n‘ Roll! Umso mehr sollten wir jetzt alle wieder die Rock ’n‘ Roll Fahne hochhalten!

Das neue Album Sweet Poison ist am Start!

Wir haben die Zeit genutzt unser neues Album zu schreiben und zu recorden und freuen uns, dass es diese Woche, nach mehrmaliger Verschiebung, endlich auf den Markt kommt. Sweet Poison ist nun unser fünftes. Album und der Rock ’n‘ Roll macht uns immer noch so viel Spaß wie bei der ersten Scheibe. Am Freitag ist es nun so weit, Sweet Poison kommt auf den Markt! Elf großartige neue Songs haben wir für euch. Der eine oder andere hat mit Sicherheit schon unsere erste Single The Usual Suspects gehört, was ja auf den Rock Radios der Nation rauf und runterläuft.

Bereits am Donnerstag startet dann unsere Sweet Poison Tour.

Wir sind heiß wieder auf der Bühne zu stehen und mit euch eine heiße Rock ’n‘ Roll Nacht zu erleben. Wir geben Vollgas und freuen uns sehr auf euch!

Special Guest für alle deutschen Dates: Losing Gravity

Sweet Poison Tour 2022

Präsentiert von Rock Hard, Classic Rock und Radio BOB!

20.10.22 DE – Bochum – Zeche

21.10.22 DE – Osnabrück – Rosenhof

22.10.22 DE – Aschaffenburg – Colos-Saal

27.10.22 DE – Nürnberg – Hirsch

28.10.22 DE – Berlin – Hole 44

29.10.22 DE – Leipzig – Hellraiser

04.11.22 DE – Stuttgart – Im Wizemann

05.11.22 DE – München – Backstage Werk

11.11.22 AT – Vienna – Szene

12.11.22 AT – Wörgl – Komma

18.11.22 DE – Köln – Kantine

19.11.22 DE – Wiesbaden – Schlachthof

25.11.22 DE – Hannover – Musikzentrum

26.11.22 DE – Hamburg – Markthalle

01.12.22 UK – London- The Underworld

02.12.22 UK – Cardiff – The Globe

03.12.22 UK – Sheffield/Cooperation Winter Rocks

24.02.23 FR – Lyon – Rock`n Eat

25.02.23 FR – Paris – Backstage

26.02.23 FR – Nantes – AK Shelter

See you at one of the shows!

Timmy, Urban, Hardy und Dizzy!“

Unser Time For Metal Redakteur Kay L. konnte schon in das neue Album reinhören und hat 9,5 von 10 Punkten vergeben. Hier kommt ihr zu seinem Review: