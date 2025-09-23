Volbeat am 18.09.2025 in der Jyske Bank Boxen in Herning (DK)

Nach der letzten Tour im Juni 2023 stieg Gitarrist Rob Caggiano aus. Flemming C. Lund von der dänischen Thrash-Metal-Band The Arcane Order half erst ersatzweise als Gitarrist aus, nun ist er auf dem neuen Album God Of Angels Trust zu hören und weiterhin als Live-Gitarrist für die Band aktiv. Die weiteren Bandmitglieder des heutigen Abends sind natürlich die Kernbesetzung Kaspar Boye Larsen am Bass sowie Jon Larsen am Schlagzeug.

Dass die Halle nicht ausverkauft ist, wird dem Umstand zugerechnet, dass Volbeat in den letzten Jahren mit starken Rock ’n‘ Roll-Elementen mittlerweile im Mainstream gelandet sind und etliche Generationen an Musikkonsumenten vereinen. Diesen Generationenmix spürt man auch auf den Rängen. Neben gefühlt einem Fünftel Deutschen, die die Nähe zu ihrem Heimatland nutzen, sind alle Altersstufen im Publikum vertreten. Trägt ein Metalfan in Germany gerne Schwarz, ist es hier sehr bunt. Anzüge, Kleider, normal gemischte Kleidung – alles ist hier vertreten. Die Bühne der Mannen um Perfektionist Michael Poulsen ist wie bei der letzten Tour um einen Laufsteg, den Catwalk, erweitert. Im Gegensatz zur letzten Tour bildet dieser kein abgeflachtes Dreieck, sondern ein Viereck, und ragt fast bis zur Hallenmitte. Es sind sechs verschiedene Positionen mit Mikros ausgestattet, sodass auf der Bühne ständig rotiert werden kann. Zu dem Intro von The Devil’s Bleeding Crown kommen die vier auf die Bühne. Sie verbreiten sofort gute Laune und halten sich nicht mit Gerede auf. Der Laufsteg wird sofort genutzt. In der Setliste bringen die Jungs alles unter, was man von ihnen erwartet. Neben den Songs des neuen Albums besteht die Setliste aus einem „Best-of“. Mit Lonely Fields hören wir auch ein Live-Debüt. Danach betritt der dänische Sänger Johan Olsen die Bühne. Zum ersten Mal seit Dezember 2019 arbeiten die Künstler zusammen und performen The Garden’s Tale sowie For Evigt zusammen. Still Counting beschließt den Abend. Was auffällt, ist, dass nahezu bei dem gesamten Konzert auf den üblichen Showeffekt-Kram verzichtet wird. Zumindest bis kurz vor dem Ende fehlen die Nebelfontänen und Konfettikanonen, die früher die Fans bis in den Oberrang mit Papierstreifen versorgten. Als Effekt werden zu den Epochen die jeweiligen Background-Vorhänge freigegeben.

Und sonst? 110 Minuten der musikalischen Extraklasse lassen kaum Wünsche offen. Eine routinierte Abwicklung in der Jyske Bank Boxen, auch hier knallharte Preise für Verzehr und Merch zu dänischen Preisen, war wie erwartet. Trotzdem ist es alles in allem ein rundum glattgeschliffenes, generationsübergreifendes Metalkonzert aus der ersten Liga. Von Jugendlichen und Kindern bis hin zu Senioren beobachten wir alle Altersgruppen auf den Rängen.