Borders: veröffentlichen neue Single / Video „Fix This“ aus dem kommenden Album „Bloom Season“

Am 12. Oktober haben Borders über Arising Empire ihren brandneuen Track Fix This veröffentlicht, der von ihrem kommenden neuen Album Bloom Season stammt, das am 18. November weltweit erscheint.

„Fix This handelt von meiner Mutter, die an Krebs erkrankt ist, und wie sich das auf mich ausgewirkt hat. Es ist sehr schwierig, jemanden, den man liebt, ohne jegliche Sicherheit oder Hoffnung für die Zukunft dahinwelken zu sehen. Krebs ist sehr belastend, nicht nur für den Patienten, sondern auch für sein Umfeld. Zu meinem Glück ist meine Mutter 12 Jahre später immer noch am Leben und wohlauf. Ich liebe dich, Mama.“ – Jordan (Gesang)

Seht euch Fix This jetzt hier an:

Vorbestellungen von Bloom Season als CD, limitiertes farbiges Vinyl und Merch gibt es im Arising Empire Shop: https://arisingempire.com/bloomseason

Seitdem sie die britische Liveszene im Sturm erobert haben, indem sie die legendäre Deathcore-Band Martyr Defiled auf ihrer letzten Tour unterstützten, ist die Band auf dem besten Weg, sich zu einer festen Größe in der Underground-Gemeinde zu machen – ein Ziel, das sie mit der Aufnahme in das ständig wachsende Arising Empire-Roster sicher erreichen werden.

Borders – Line-Up:

Jordan Olifent | Gesang

Gavin Burton | Gitarre & Gesang

Tom Britton | Bass

Dan Hodson | Schlagzeug

