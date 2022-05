Borders: veröffentlichen neue Single / Video von „Fade To Black“ über Arising Empire

Willkommen in der Familie!

Was bekommt man, wenn man wilden, knallharten Metalcore in einem Mixer mit Elementen aus Hip-Hop, Grime, Hardcore und Alternative Metal kombiniert – und in einer schonungslosen und hitzigen Umwelt vermischt?

Richtig, Borders, ein junges, aber ehrgeiziges Kollektiv, das darauf aus ist, die Heavy-Musik-Community mit nachdenklichen, finsteren und brutal aggressiven Tracks im Sturm zu erobern. Mit einer Dynamik, die jede Vorstellung einer Ein-Genre-Klassifizierung mit einem eindringlichen und einheizenden Denkzettel auslöscht, verschieben Borders kontinuierlich die Grenzen dessen, was man von einer Band im Metalcore-Kreis erwarten würde.

Gestern veröffentlichten Borders ihre Debütsingle via Arising Empire – Fade To Black!

„Fade To Black handelt davon, wie Social Media oder alle Medien, in die wir täglich eintauchen, als Ganzes geistbetäubend sind und wie wir uns lösen müssen, um unseren Verstand zurückzugewinnen, bevor wir Sklaven des Systems werden.“ – Borders

Schaut euch Fade To Black jetzt auf unserem YouTube-Channel an: https://arisingempire.com/fadetoblack

Von der Eroberung der britischen Live-Musikszene im Sturm als Support für den legendären Deathcore-Act Martyr Defiled bei ihrem letzten Auftritt, bis hin zu ihrem fesselnden, konzeptionellen und zum Nachdenken anregenden Debütalbum Purify aus dem Jahr 2019, ist die Band auf dem besten Weg, sich zu einem festen Bestandteil der Underground-Heavy-Music-Community zu machen – ein Ziel, das mit ihrem Signing in den stetig wachsende Arising Empire Roster sicher erreicht werden wird.

Die Band wird in den UK mit US Rap-Metal Act, Dropout Kings, auf Tour gehen.

15.07.22 – Southampton, UK @ Joiners

16.07.22 – Plymouth, UK @ Junction

17.07.22 – Bridgwater, UK @ Cobblestones

19.07.22 – Cardiff, UK @ Club Ifor Bach

20.07.22 – Sheffield, UK @ @ Corporation

21.07.22 – Birmingham, UK @ The Flapper

22.07.22 – Leeds, UK @ The Key Club

23.07.22 – Glasgow, UK @ Attic

24.07.22 – Newcastle, UK @ Cluny 2

26.07.22 – Manchester, UK @ Satans Hollow

27.07.22 – Bristol, UK @ The Exchange

28.07.22 – Telford, UK @ Firefly

29.07.22 – Stoke, UK @ Underground

30.07.22 – Milton Keynes, UK @ Craufurd Arms

31.07.22 – London, UK @ The Black Heart

Borders sind:

Jordan Olifent | Vocals

Gavin Burton | Gitarre & Vocals

Tom Britton | Bass

Dan Hodson | Schlagzeug

