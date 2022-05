Alexisonfire: kündigen Headline-Shows in Europa an

Die kanadischen Post-Hardcore-Ikonen Alexisonfire, die diese Woche als Headliner des Slam Dunk North und South Festivals in Großbritannien auftreten werden, freuen sich, diesen Herbst auch Headline-Shows in Großbritannien und auf dem europäischen Festland anzukündigen. Die für ihre dynamischen, fesselnden Live-Auftritte bekannten Musiker werden unter anderem in der Londoner O2 Academy Brixton und bei einer Halloween-Show im Kölner Palladium auftreten. Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch, 1. Juni, um 11 Uhr.

Als Special Guest wird die britische Rockband Boston Manor auftreten, und an jedem Abend wird eine weitere Band die Party anheizen, die noch bekannt gegeben wird.

„Etwas Besonderes passiert, wenn Alexisonfire zusammenkommt“, sagt AOF-Sänger George Pettit. „Wenn wir alle auf der Bühne stehen und spielen, steigern wir uns immer mehr und das Publikum kommt mit uns. Wir können es kaum erwarten, diese Shows zu spielen!“

Hier alle Termine:

Freitag 14.10. – UK – Cardiff Great Hall

Sonntag 16.10. – UK – Manchester Academy

Montag 17.10. – UK – Glasgow Barrowland

Mittwoch 19.10. – UK – Leeds O2 Academy

Donnerstag 20.10. – UK – Brighton Dome

Samstag 22.10. – UK – London O2 Academy Brixton

Montag 24.10. – Belgien- Antwerp Trix

Mittwoch 26.10. – Deutschland – Berlin Columbiahalle

Donnerstag 27.10 – Deutschland – München TonHalle

Samstag 29.10. – Deutschland – Hamburg Zeltphilharmonie

Montag 31.10. – Deutschland – Köln Palladium

Dienstag 01.11. – Niederlande – Utrecht Tivoli

Tickets gehen am Mittwoch dem 01.06.2022 um 11 Uhr in den Vorverkauf.

Früherer Vorverkauf für folgende Shows:

O2 pre-sale London: Montag 30.05. um 11 Uhr

O2 pre-sale Manchester: Dienstag 31.05. um 11 Uhr

Gigs in Scotland pre-sale: Dienstag 31.05. um 11 Uhr

Eine vollständige Liste der weltweiten Tourdaten sowie die Möglichkeit, Tickets zu kaufen, findet ihr auf der offiziellen Website der Band unter: http://www.theonlybandever.com

Kürzlich haben Alexisonfire mit Sans Soleil die neueste Single aus Otherness vorgestellt, ihrem ersten Album seit über 13 Jahren, das am 24. Juni via Dine Alone Records erscheint. Fans können sich hier ansehen, wie die Bandmitglieder Dallas Green und Wade MacNeil den Song im Detail besprechen und einige Clips aus dem Studio zeigen. Otherness enthält zehn neue Songs, darunter die explosive erste Single Sweet Dreams Of Otherness und das bereits veröffentlichte Reverse The Curse. Das Album wurde von AOF produziert und von Punk-Urgestein Jonah Falco (Fucked Up, Chubby and the Gang) gemischt. Seht euch das Video zu Sweet Dreams Of Otherness an, bei dem der unnachahmliche Schauspieler/Regisseur Jay Baruchel Regie führte (LOL: Last One Laughing Canada, Goon, This Is The End, Random Acts of Violence).

Sichert euch jetzt schnell die letzten physischen Varianten des Albums, die hier vorbestellt werden können. Jede Vinyl-Variante kommt als 2×12″ im Gatefold-Jacket mit bedruckten Innenhüllen.

Mehr Infos findet ihr unter diesem Beitrag:

Alexisonfire online:

https://www.theonlybandever.com

https://www.facebook.com/AOFofficial