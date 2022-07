Lange war es ruhig nach ihrer Auflösung 2011, jetzt stehen Alexisonfire wieder im Rampenlicht. Bereits vor sieben Jahren wurde das Projekt wiederbelebt. Neues Material blieb jedoch bis heute aus. Das ändert Otherness, welches seit gut einer Woche die Diskografie auf fünf Alben hebt. In Kanada gilt die Gruppe als Wegbereiter des nordamerikanischen Post-Hardcore und blickt auf eine sehnsüchtige wie treue Fangemeinschaft. Top Platzierungen in ihrer Heimat kann man als selbstverständlich ansehen. Ein ebenfalls gutes Standing haben sie in den USA und in Großbritannien. Der ganz große Wurf ist ihnen in Deutschland jedoch noch nicht gelungen, auch wenn die Szene die Leistung von Alexisonfire stets wohlwollend anerkannt hat. Was bieten die fünf Musiker um Sänger Wade MacNeil nun auf Otherness an? Auf den Punkt gebracht, ein vielseitiges Album mit völlig unterschiedlichen Songstrukturen. Vom Post-Hardcore, über Grunge gehen sie in Stoner Rock Tiefen, um in wilden Zyklen den Punk Rock für emotionale Regenschauer zu nutzen. Viele Köche verderben den Brei? Bei Alexisonfire kann man diese Redewendung nicht stehen lassen. Vielseitig, mit einem breit gestreuten Blickfeld lassen sie keine Option aus, um ihre Musik auf ein neues Level zu heben. Nach dem Motto: „Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen“, können sie sehr geschickt filtern, was in Songs wie Sans Soleil oder Dark Night Of The Soul tatsächlich funktioniert. Der letzte Silberling Old Crows / Young Cardinals liegt genau dreizehn Jahre zurück – eine unglaublich lange Zeit. Ein gelungenes Comeback kann man nicht als selbstverständlich ansehen, welches dem Quintett aber ohne Abstriche gelingt. Gewachsen und durch das nicht gesprengte Gefüge in der Formation erleben Alexisonfire mit Otherness einen zweiten Frühling. Ein Höhepunkt ist die ruhige Nummer Mistaken Information, die unter die Haut geht.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Alexisonfire – Otherness in unserem Time For Metal Release-Kalender.