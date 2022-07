Bad Wolves: veröffentlichen neuen Track „The Body“ und geben den Fans einen Vorgeschmack auf ihre nächste EP

Bad Wolves haben ihre neue Single The Body inkl. Lyric Video über Better Noise Music veröffentlicht. Der Track handelt davon, wie weit man gehen muss, um ein undenkbares Verbrechen zu begehen und ist der erste Auszug aus ihrer nächsten EP. Ihre neue Musik entstand, während sich Bad Wolves auf ihre kommende Rockzilla Tour mit Papa Roach, Hollywood Undead und Falling In Reverse vorbereiteten, und ist der erste Release mit ihrem neuen Gitarristen Max Karon. Im Herbst wird die Band als Support von Volbeat in Europa unterwegs sein mehrere Shows in Deutschland (Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Leipzig), Österreich (Wien, Innsbruck) und der Schweiz (Zürich) spielen. Eine vollständige Liste aller EU Shows gibt es weiter unten und auf https://badwolvesnation.com/pages/tour.

“When we were writing this song we had a goal of trying new things”, sagt Schlagzeuger John Boecklin. “The slap bass and clavichord instantly was new territory for Bad Wolves. It feels good to know this track sounds like nothing we have ever done before. It’s a fun track that feels like a mix of Faith no more with a dash of Daft Punk. Enjoy!”

Im Mai diesen Jahres stellte die Band ihren neuen Gitarristen vor: “It’s with great excitement that we announce our new permanent guitar player is Max Karon. The funny thing is that Max isn’t new to us, he started the band with founder John Boecklin in 2014 and was a major writer/player on all three Bad Wolves albums. Being a key ingredient to the Bad Wolves sound, this was a no-brainer decision. There is no other person on this earth that would be a better fit for Bad Wolves than Max.” Die Nachricht erregte die Aufmerksamkeit von Blabbermouth, BraveWords, Loudwire und anderen Medien.

“Words can hardly express how thrilled and grateful I am for this opportunity, and how right it feels to be here”, sagt Max. “Having been part of Bad Wolves since the very beginning, I’m so proud to be joining in full. It’s amazing how far this band has come, and I’m so excited and driven to see how far we can go. I’m looking forward to everything about this new chapter of my life. I’ll see you out there!”

Bad Wolves Upcoming European Tour Dates

October 15 – Vastera, Sweden – Vasteras

October 17 – Hamburg, Germany – Barclaycard Arena

October 18 – Hamburg, Germany – Barclaycard Arena

October 20 – Copenhagen, Denmark – Royal Arena

October 23 – Tampere, Finland – Arena

October 26 – Leipzig, Germany – Quarterback Immobilien Arena

October 28 – Prague, Czech Republic – 02 Universum

October 30 – Lyon, France – Le Radiant

October 31 – Paris, France – Zenith

November 2 – Cologne, Germany – Lanxess Arena

November 3 – Cologne, Germany – Lanxess Arena

November 5 – Budapest, Hungary – Barba Negra

November 8 – Zurich, Switzerland – Hallenstadion

November 10 – Barcelona, Spain – Sant Jordi

November 11 – Bilbao, Spain – Cubec

November 12 – Madrid, Spain – Vistalegre

November 14 – Lisbon, Portugal – Sala Tejo

November 17 – Milan, Italy – Lorenzini District

November 18 – Roma, Italy – Atlantico

November 21 – Innsbruck, Austria – Olympiahalle

November 22 – Vienna, Austria – Stadthalle

November 23 – Vienna, Austria – Stadthalle

November 25 – Munich, Germany – Olympiahalle

November 26 – Munich, Germany – Olympiahalle

November 28 – Luxembourg, Luxembourg – Rockhal

November 29 – Frankfurt, Germany – Festhalle

November 30 – Frankfurt, Germany – Festhalle

December 2 – Stuttgart, Germany – Schleyerhalle

December 4 – Warsaw, Poland – Expo XX1 Hall 4

December 5 – Berlin, Germany – Mercedes Benz Arena

December 6 – Berlin, German – Mercedes Benz Arena

December 8 – Antwerp, Belarus – Sportspaleis

December 9 – Arnhem, Netherlands – Geldrome

