Bad Wolves: kündigen neues Album „Die About It“ für den 03.11.2023 an

Bad Wolves, bestehend aus John Boecklin (Schlagzeug), Daniel „DL“ Laskiewicz (Gesang), Doc Coyle (Lead-Gitarre, Backing Vocals) und Kyle Konkiel (Bass, Backing Vocals), schlagen mit ihrem vierten Album Die About It, das am 3. November über Better Noise Music erscheint, ein neues Kapitel auf. Für das neue Album hat sich die Band aus Los Angeles selbst dazu herausgefordert, ihren Sound neu zu definieren. Mit derselben Mission wurde Die About It von Josh Gilbert (As I Lay Dying) zusammen mit Boecklin und DL produziert. Mit einer Story, die die sarkastische Aussage gegenüber denjenigen unterstreicht, die ihre eigenen Überzeugungen bis zur Absurdität verteidigen, egal ob sie falsch oder richtig sind, glauben Bad Wolves: “If you’re gonna cry about it, then you might as well Die About It.” Das Album kann ab sofort vorbestellt werden und erscheint Digital, als CD, Kassette und in Form von drei unterschiedlichen Vinyl-Farbvarianten.

“We definitely challenged ourselves to experiment, but we maintained a heavier edge”, so Boecklin. “We spent a lot of time making sure these songs weren’t all the same, which was important to us. We tried to push the possibilities of what you can do with heavy music. This is as fresh of a start as you can get on your fourth album.”

“Nobody is against any idea in the studio”, so DL. “That’s the most beautiful thing about this. There’s no limitations. We went to the far ends of the really soft and the extreme. We made it a point to separate ourselves from the past and make this our own.”

Nach der Veröffentlichung der ersten Single Bad Friend am 21. Juli haben Bad Wolves heute die kommende Radio Single Legends Never Die inkl. Musikvideo veröffentlicht.

“We wanted to write a song for our heroes, whether that’s our children, mothers, fathers or the likes of, sending their stories into eternity, forever igniting spirits and imaginations of those who follow”, kommentiert DL. “With every retelling, their legacies resonate forever. This song reminds us that true greatness can never be extinguished. Legends NEVER die.”

Die About It Tracklist:

1. Intro

2. Bad Friend

3. Die About It

4. Savior

5. Hungry For Life

6. Legends Never Die

7. NDA

8. Move On

9. Masquerade

10. Say It Again

11. It’s You (2 Months)

12. Turn It Down

13. Set You On Fire

Bad Wolves werden diesen Herbst zusammen mit ihren Better Noise Music Label Kollegen Asking Alexandria und The Hu auf ihrer Co-Headliner-Tour Psycho Thunder vom 30. August bis zum 8. Oktober durch die USA touren. Tickets und die Tour Dates gibt es hier: https://badwolvesnation.com/pages/tour

Bad Wolves vereinen seit ihrem Durchbruch im Jahr 2018 ihre unkonventionelle Vision für Heavy Music, die eingängige Hooks mit pit-spaltenden Riffs und umwerfenden Rhythmen mit einer Vorliebe für unerwartete Wendungen verknüpft. Ihr Debütalbum Disobey landete in den Top 25 der US Billboard 200 Charts und brachte eine Platin- und eine Gold-Single hervor. Hierzulande erreichten sie mit der Single Hear Me Now Platz #4 der deutschen Rock Airplay Charts. Danach ging es mit N.A.T.I.O.N. [2019] geballt weiter. Mit den Singles Remember When (#6) und Killing Me Slowly (#10) landeten sie in den Top #10 der deutschen Rock Airplay Charts. Mit Dear Monsters starteten sie 2021 in eine neue Saison und landeten mit Lifeline ihren sechsten #1 Hit am US Active Rock Radio. Billboard lobte das Album als „Bad Wolves most diverse and far-reaching album to date” und Hysteria schwärmt, “The band has served up something truly monumental.” Mit fast 1 Milliarde Streams haben sie bis heute Headline-Shows auf mehreren Kontinenten ausverkauft und tourten mit Bands wie Papa Roach, Five Finger Death Punch, Hollywood Undead, Volbeat und vielen mehr.