Bad Wolves: veröffentlichen neues Video zum Weihnachtsklassiker „Carol Of The Bells“

Nach der Veröffentlichung der digitalen Deluxe Version ihres Albums Dear Monsters über Better Noise Music, stimmen sich Bad Wolves auf die Weihnachtszeit ein und präsentieren das Lyric-Video zum Weihnachtssong Carol Of The Bells. Das Video gibt es hier zu sehen:

Die Band über den Song: „Despite being a Christmas song, Carol Of Bells always projected a darker vibe to me. So when the label approached us about doing one, this was our first and only choice. Merry Christmas Wolfpack, enjoy.“

Die Band tourt derzeit noch bis zum 14. Dezember mit Volbeat und Skindred durch Europa und UK und tritt hierzulande noch in München, Frankfurt, Stuttgart, Berlin und Dortmund auf. Fans in Europa und Großbritannien können sich HIER über die aktuellen Tour- und Ticketinformationen informieren.

Bad Wolves Upcoming Tour Dates

November 29 – Frankfurt, Germany – Festhalle

December 1 – Stuttgart, Germany – Schleyerhalle

December 2 – Stuttgart, Germany – Schleyerhalle

December 5 – Berlin, Germany – Mercedes Benz Arena

December 6 – Dortmund, Germany – Westfalenhalle

