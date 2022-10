Bad Wolves: veröffentlichen ihre exklusive Deluxe Version von „Dear Monsters“

Nach der Veröffentlichung ihres gefeierten Albums Dear Monsters vor fast auf den Tag genau einem Jahr, haben Bad Wolves nun über Better Noise Music eine Deluxe Version des Albums herausgebracht. Die Originalversion des Albums wurde am 29. Oktober 2021 veröffentlicht und entwickelte sich schnell zu einem Fan-Liebling. Innerhalb eines Jahres hat Dear Monsters 47 Millionen Streams und insgesamt 5 Millionen Videoaufrufe erreicht. Die neue digitale Deluxe-Edition enthält außerdem die gesamte Musik der If Tomorrow Never Comes und Sacred Kiss EPs, die die Hits If Tomorrow Never Comes (ft. Spencer Charnas von Ice Nine Kills), The Body, Sacred Kiss (ft. Aaron Pauley von Of Mice & Men), Up In Smoke und I Don’t Wanna Feel beeinhalten. Am 14. Oktober überraschten Bad Wolves ihre Fans außerdem mit einem Musikvideo zu ihrer brandneuen Coverversion von Ozzy Osbournes Kult-Song Mama I’m Coming Home, das am ersten Wochenende 75.000 Aufrufe auf YouTube erreichte. Das Video zu Mama, I’m Coming Home gibt es hier zu sehen:

Schlagzeuger John Boecklin über das Deluxe Album, “With so many different versions of songs and unreleased material from the Dear Monsters sessions we decided to release a deluxe version with everything in one spot. I Don’t Want To Feel was the first song DL brought to the band, and has a special place in our hearts. Wildfire is an orchestral version and is a darker side of our original. Lots more to unpack here so have at it!”

Die Band tourt derzeit bis zum 14. Dezember mit Volbeat und Skindred durch Europa und Großbritannien. Im deutschsprachigen Raum werden Bad Wolves noch in Köln, Frankfurt am Main, München, Berlin, Zürich, Wien und Innsbruck live zu sehen sein.

Dear Monsters Digital Deluxe Version Tracklist:

1. Sacred Kiss

2. Never Be The Same

3. Lifeline

4. Wildfire

5. Comatose

6. Gone

7. On The Case

8. If Tomorrow Never Comes

9. Springfield Summer

10. House Of Card

11. Classical

12. In The Middle

13. Mama I’m Coming Home

14. If Tomorrow Never Comes (feat. Spencer Charnas Of Ice Nine Kills)

15. The Body

16. Sacred Kiss (feat. Aaron Pauley Of Of Mice And Men)

17. Up In Smoke

18. I Don’t Wanna Feel

19. Wildfire (Orchestral)

20. Sacred Kiss (Acoustic) (2:32)

21. If Tomorrow Never Comes (Acoustic)

22. Lifeline (Acoustic)

Bad Wolves Upcoming Tour Dates

October 28 – Prague, Czech Republic – 02 Universum

October 30 – Lyon, France – Le Radiant

October 31 – Paris, France – Zenith

November 2 – Cologne, Germany – Lanxness

November 5 – Budapest, Hungary – Barba Negra

November 8 – Zurich, Switzerland – Hallenstadion

November 10 – Barcelona, Spain – Sant Jordi

November 11 – Bilbao, Spain – Cubec

November 12 – Madrid, Spain – Vistalegre

November 14 – Lisbon, Portugal – Sala Tejo

November 17 – Milan, Italy – Lorenzini District

November 18 – Roma, Italy – Atlantico

November 21 – Innsbruck, Austria – Olympiahalle

November 22 – Vienna, Austria – Stadthalle

November 23 – Vienna, Austria – Stadthalle

November 25 – Munich, Germany – Olympiahalle

November 26 – Munich, Germany – Olympiahalle

November 28 – Luxembourg, Luxembourg – Rockhal

November 29 – Frankfurt, Germany – Festhalle

December 1 – Stuttgart, Germany – Schleyerhalle

December 2 – Stuttgart, Germany – Schleyerhalle

December 4 – Warsaw, Poland – Expo XX1 Hall 4

December 5 – Berlin, Germany – Mercedes Benz Arena

December 6 – Dortmund, Germany – Westfalenhalle

December 8 – Antwerp, Belarus – Sportspaleis

December 9 – Arnhem, Netherlands – Geldrome

December 11 – Manchester, UK – Academy III

December 12 – London, UK – Underworld

December 13 – Birmingham, UK – Asylum

December 14 – Glasgow, UK – Cathouse

