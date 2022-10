Fire From The Gods: veröffentlichen ihr neues Album „Soul Revolution“ und das neue offizielle Musikvideo zu „Love Is Dangerous“

Fire From The Gods haben gestern ihr lang erwartetes neues Album Soul Revolution über Better Noise Music veröffentlicht. Zur Feier des Tages hat die Band auch ein neues offizielles Musikvideo für Love Is Dangerous herausgebracht, das auf die Singles SOS, Soul Revolution, Thousand Lifetimes und World So Cold folgt. Die Songs behandeln Themen wie Selbstverwirklichung und Entdeckung, Vereinigung inmitten von persönlicher Revolution, Mutterschaft und Widerstandsfähigkeit. Nachdem sie offiziell die 100 Millionen Streams in ihrem Spotify-Katalog überschritten haben, vermischt dieses neue Werk meisterhaft Gefühle von Inspiration und Aggression mit dem Gefühl der Selbstfindung. Soul Revolution wurde von Erik Ron (Godsmack, Motionless In White, Panic! At The Disco) produziert und gemixt.

Das Album ist ab sofort überall erhältlich!

Leadsänger AJ Channer erzählte mehr über die Botschaft des Albums: “People have been so consumed with politics recently. Everyone has been calling for change. How can we change the world around us if we aren’t willing to change ourselves? Change your heart and change your mind. This is our REVOLUTION.”

Ihr Musikvideo zu Love Is Dangerous wechselt zwischen einem Ballett tanzenden Paar und einem Auftritt der Band. Das Video wurde unter der Regie von Wombat gedreht und kann hierangeschaut werden:

Fire From The Gods haben sich das Motto „All Power to All People“ gegeben, eine Anspielung auf den revolutionären Slogan „All Power to the People“. Die Zuhörer werden diese Aussage in Soul Revolution wiederfinden, denn die Band möchte alle Fans durch ihre Musik ermutigen.

Fire From The Gods waren im Herbst mit Five Finger Death Punch, Megadeth und The Hu auf US-Tour unterwegs und stellten dort erstmals ihr neues Album Live vor. Frontmann AJ hat sich mit Knotfest zusammengetan, um seine Fans an den Tour-Tagebüchern teilhaben zu lassen, einschließlich einer Zusammenfassung zur Mitte und zum Ende der Tour.

