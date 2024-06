Fire From The Gods: veröffentlichen „Soul Revolution Deluxe – The Collabs“ über Better Noise Music

Für manche Künstler ist das Musikmachen keine Wahl, sondern wird von etwas angetrieben, das größer ist als sie selbst. Das trifft zweifellos auf Fire From The Gods zu, die am 14. Juni, die digitale Deluxe-Version ihres verstörenden 2022er Soul Revolution Deluxe über Better Noise Music veröffentlicht haben.

Das Album wurde von Erik Ron (Godsmack, Motionless In White, Panic! At The Disco) und Fire From The Gods -Schlagzeuger Richard Wicander co-produziert. Soul Revolution Deluxe – The Collabs setzt den Slogan der Band „In Us We Trust“ fort – ein vereinigendes Statement, um zu verhindern, dass die Gesellschaft dem wachsenden Unbehagen erliegt, das durch seelenraubende Technologie, spaltende Politik und Umweltzerstörung hervorgerufen wird – mit vier Bonustracks, darunter Gastbeiträge von Corey Glover (Living Colour), Yung Mo$h, Jayden Panesso (Sylar) und eine heftige Coverversion zu Guerilla Radio von Rage Against The Machine. Soul Revolution Deluxe – The Collabs hier herunterladen.

“Some day when we’re all dead and gone some likkle yout from a council estate/projects will chance upon Soul Revolution and it might inspire them to change the world“, sagt Sänger AJ Channer über seine Hoffnungen auf die Wirkung des Albums.

Mehr Infos zu Fire From The Gods und ihrem neuen Album Soul Revolution Deluxe – The Collabs findet ihr hier:

Fire From The Gods online:

Website | Instagram | Facebook