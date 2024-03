Fire From The Gods: veröffentlichen neuen Bonustrack „Soul Revolution (feat. Yung Mo$h)“ inkl. Visualizer-Video

Fire From The Gods haben die digitale Deluxe-Version ihres gefeierten 2022er Albums Soul Revolution über Better Noise Music angekündigt. Die am 31. Mai erscheinende Version Soul Revolution Deluxe – The Collabs enthält fünf neue Tracks: eine Coverversion von Rage Against The Machines Guerilla Radio und vier weitere Song Features mit Gästen wie Nate Vickers, Corey Glover von Living Colour, Yung Mo$h und Jayden Panesso von Sylar. Soul Revolution Deluxe – The Collabs kann ab sofort auf allen digitalen Plattformen vorbestellt und vorgemerkt werden!

„As we close one chapter and open another, we wanted to remind the world that Revolution starts in the heart, mind, and soul,” sagt Sänger AJ Channer. “Shout out Nate, Yung Mo$h and Jayden. I’m proud to call these youts my brothers. Proud of them all. Peace.”

Soul Revolution Deluxe – The Collabs Tracklist:

1. Soul Revolution (feat. Yung Mo$h)

2. SOS (feat. Nate Vickers)

3. Thousand Lifetimes (feat. Corey Glover of Living Colour)

4. Double Edged Sword (feat. Jayden Panesso of Sylar)

5. I N I

6. Be Free

7. The Message

8. World So Cold

9. Rapture (Fool Dem)

10. Collapse

11. 8 Billion Rats

12. Love Is Dangerous

13. Guerrilla Radio (Rage Against The Machine cover)

Fire From The Gods freuen sich, den Titeltrack Soul Revolution in Zusammenarbeit mit dem Trap-Metal/Hip-Hop-Künstler Yung Mo$h als ersten neuen Bonustracks zu veröffentlichen. Der Track wurde von Fire From The Gods-Schlagzeuger Richard Wicander produziert, das Mastering wurde von Howie Weinberg (U2, Smashing Pumpkins) und Will Borza (Papa Roach, Deftones) durchgeführt. Soul Revolution (feat. Yung Mo$h) fasst die zwingende Botschaft der Band zusammen, dass wir für einen Wandel verantwortlich sind und am Rande einer Revolution stehen, die in der Seele beginnt. Soul Revolution (feat. Yung Mo$h) ist ab sofort überall erhältlich. Das Video dazu gibt es hier:

Die Songs von Soul Revolution erforschen Themen wie Selbstverwirklichung und Entdeckung und vereinen sich inmitten von persönlicher Revolution und Widerstandskraft. “Fire From The Gods encapsulates the true power and reverberation of authenticity,” lobt das Ghost Cult Magazine. “They lead with lessons of inner strength and fuel for self-empowerment, carving the way for change in both their genre and our society.” Das Originalalbum wurde von Erik Ron (Godsmack, Motionless In White, Panic! At The Disco) und Wicander koproduziert. Bis heute hat Soul Revolution mehr als 25 Millionen kombinierte Audio- und Video-Streams erreicht.

Fire From The Gods sind unermüdlich mit Acts wie Sevendust, Of Mice & Men, Five Finger Death Punch, Megadeth und Norma Jean getourt und haben die Festivalbühnen von unter anderem Vans Warped Tour, Rock On The Range, Rock Am Ring / Rock Im Park und Shiprocked gespielt. Die Band wurde 2007 gegründet und hat bis heute drei Studioalben und sechs EPs veröffentlicht.

Fire From The Gods online

Website | Instagram | Facebook