Fire From The Gods: veröffentlichen neue Single “SOS” inkl. Lyric Video

Fire From The Gods haben ihren neuen Song SOS über Better Noise Music veröffentlicht. Die in Austin beheimatete Rockband liefert außerdem ein offizielles Lyric Video zum Song, das sich mit dem derzeitigen politischen Klima auseinandersetzt und die Fans dazu auffordert, „aufzustehen und frei zu sein“. Der neue Track läutet den Start der europäischen Festivalsession der Band mit Stationen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und anderen Ländern ein, mit Festivals wie Rock Am Ring, Download Festival und dem Hellfest. Außerdem werden sie diesen Sommer zusammen mit Five Finger Death Punch, Megadeth und The HU auf Nordamerika Tour gehen.

Über die Bedeutung des Titels sagte Sänger AJ Channer: “With life comes challenges and some of those challenges can seem insurmountable. When we reach said point it can feel like we’re drowning. Unfortunately, there may not be someone there to save us. We have to save ourselves. This song speaks that truth, but it is one part of a larger story of self realization and discovery.”

Fire From The Gods werden diesen Monat ihre europäischen Fans wiedersehen. Die Band wird heute in Nürnberg bei Rock Im Park auf der Bühne stehen. Die Fans können die Band auch noch, unter anderem, am 9. Juni in Österreich auf dem Nova Rock, am 19. Juni in Belgien auf dem Graspop und am 23. Juni in Oslo auf dem Tons Of Rock Festival sehen. Später im Sommer werden sie außerdem mit Five Finger Death Punch, Megadeth und The Hu auf US-Tour gehen. Die Tour beginnt am 19. August in Portland, Oregon, und wird über 30 Konzerte umfassen und am 15. Oktober in Salt Lake City, Utah, enden. Tickets sind ab sofort erhältlich.

Das letzte Album, American Sun, erhielt nach seiner Veröffentlichung im Jahr 2019 positive Kritiken. Kurz darauf erschien auch American Sun (Reimagined). Die Platte diente als nachdenkliches Statement einer Band, die in ihrer Musik normalerweise zur Einheit aufruft, nachdem sie durch die aktuellen Ereignisse zu einem neuen Ansatz in ihrer Kunst inspiriert wurden.

