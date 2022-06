Altaria: zweite Single & Musikvideo veröffentlicht

Die finnischen Melodic-Metal-Helden Altaria werden ihr sechstes Studioalbum Wisdom am 8. Juli 2022 über Reaper Entertainment veröffentlichen. Von der Band selbst produziert und im eigenen Studio aufgenommen, überzeugt Wisdom mit eingängigen Melodien, treibenden Riffs und markanten Vocals.

Nun präsentiert die Band bereits die zweite digitale Single Sometimes. Der Song ist ab sofort auf allen wichtigen Streaming-Plattformen verfügbar. Das offizielle Musikvideo kann hier angesehen werden:

Schlagzeuger Tony kommentiert:

„Hier ist die zweite Single Sometimes aus unserem kommenden Album Wisdom! Dieser Song ist schon lange in der Mache. Wir waren immer der Meinung, dass er Potenzial hat, aber wir konnten ihn nie so weit bringen, dass er sich fertig anfühlte. Während der Schreibsessions für Wisdom haben wir beschlossen, die Ideen auszugraben und dem Song eine weitere Chance zu geben. Endlich hatten wir das Gefühl, dass er so zusammenkam, wie er sein sollte! Der Song schrieb sich praktisch von selbst, als wir anfingen, die Parts zu jammen, und wir sind sehr stolz darauf, wie er geworden ist. Viel Spaß!“

