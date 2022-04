Altaria: „Wisdom“ kommt am 08.07.2022

Hin und wieder kommt es vor, dass eine neue Band auf der Bildfläche erscheint und sofort die Herzen der Melodic-Metal-Welt im Sturm erobert. Altaria war mit ihrem 2003 erschienenen Debütalbum Invitation eine dieser Bands.

Nach der Veröffentlichung von den fünf sehr erfolgreichen Studioalben Invitation (2003), Divinity (2004), The Fallen Empire (2006), Divine Invitation (2008) und Unholy (2009) löste sich die Band aus privaten Gründen auf.

Zehn Jahre später sind Altaria in ihrer legendären und erfolgreichsten Besetzung aus dem Grab auferstanden und haben zusammen mit Reaper Entertainment das Kultalbum Divinity in einer remasterten Version neu auf CD, digital und erstmals auf Vinyl veröffentlicht.

Gleichzeitig arbeitete die Band an einem neuen Studioalbum, das eigentlich zum 20-jährigen Bandjubiläum veröffentlicht werden sollte. Leider machte die Pandemie der Band einen Strich durch die Rechnung und die Aufnahmen wurden verschoben. Doch nun ist es so weit und Altaria werden ihr sechstes Studioalbum im Jahr 2022 veröffentlichen. Wisdom wird am 8. Juli 2022 über Reaper Entertainment veröffentlicht und enthält zehn brandneue Melodic-Metal-Hymnen, die den alten Klassikern in nichts nachstehen. Von der Band selbst produziert und im eigenen Studio aufgenommen, überzeugt Wisdom mit eingängigen Melodien, treibenden Riffs und markanten Vocals.

Die Band kommentiert:

„Aufgrund von allem, was in der Welt passiert ist, haben wir über zwei Jahre gebraucht, um das Album fertigzustellen. Wir sind sehr aufgeregt, dass es nun endlich abgemischt ist und veröffentlicht werden kann. Nach einer langen Pause, wie wir sie hatten, ist es schwer zu wissen, was man von sich selbst erwartet, aber es fühlt sich wirklich so an, als hätte sich die harte Arbeit gelohnt und wir haben ein tolles Album zusammengestellt. Ich kann es kaum erwarten, es für alle zu veröffentlichen!

Als wir anfingen, über das Artwork zu sprechen, erinnerte ich mich an diese Illustration, die ein befreundeter Künstler gemacht hatte. Es passte perfekt zum Album und vor allem zum Titel.“

Darüber hinaus wird Reaper Entertainment auch die Alben Invitation und The Fallen Empire in einer remasterten Version wiederveröffentlichen. Die Alben sind ab dem 6. Mai wieder digital erhältlich und werden zusammen mit dem neuen Album in einer Box physisch veröffentlicht. Seid gespannt!

Die Trackliste für Wisdom liest sich wie folgt:

1. Wisdom

2. Diablo Rojo

3. Without Warning

4. Kissed By The Flames

5. Power To Heal

6. Sometimes

7. Victory Of Winter

8. History Of Times To Come (2022)

9. Lost In Time

10. Crimson Rain

Die erste Single wird am 6. Mai veröffentlicht. Bleibt dran!

Altaria online:

https://www.facebook.de/altariaofficial

https://www.instagram.com/altaria_band