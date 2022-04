Bodysnatcher: veröffentlichen ihre neue Single “Behind The Crowd”

Die Deathcore-Band Bodysnatcher aus Florida wird ihr lang erwartetes neues Album Bleed-Abide am 22. April über MNRK Heavy veröffentlichen. Vor dem Album veröffentlicht die Band noch ihre neue Single Behind The Crowd.

Gitarrist Kyle Carter sagt folgendes über den neuen Song: „Behind The Crowd löst jedes Mal, wenn ich den Song höre oder lese, große Gefühle in mir aus, weil er so voller Selbstzweifel ist. Es gibt eine Zeile in dem Song – ‚abide by nothing but my own lies‘ – die für mich eine Art hervorstechende Zeile war, weil ich bewusst weiß und erkenne, dass ich nicht alleine bin und von meinen Freunden und meiner Familie geliebt werde, aber das hält diese Gefühle im Moment nicht auf. Dieser Song beschreibt, wie ich mich die meiste Zeit über in geselligen Runden oder sogar in persönlichen Beziehungen mit Menschen fühle. Ich arbeite daran und das Schreiben dieses Songs war für mich definitiv ein Schritt in die richtige Richtung.“

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: