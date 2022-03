Bodysnatcher: veröffentlichen ihre neue Single “Wired For Destruction”

Die Deathcore-Band Bodysnatcher aus Florida wird ihr lang erwartetes neues Album Bleed-Abide am 22. April über MNRK Heavy veröffentlichen.

Die Musik von Bodysnatcher ist dunkel, wütend und bedrohlich, eine epische Demonstration von Aggression. Es ist ein Sound, der aus der Last des Kampfes und dem unerschütterlichen Willen geboren wurde, trotz aller Hindernisse zu überleben. Bodysnatcher bringen den „Core“ zurück in den Deathcore. Bleed-Abide, das dritte Album des Quartetts aus Melbourne, knistert vor Wut und Kraft.

Gitarrist Kyle Carter sagt folgendes über den neuen Song: „Wired For Destruction wurde textlich von unserem Schlagzeuger Chris Whited inspiriert und von mir weiterentwickelt. Für mich repräsentiert es die allgemeine Angst, nach dem Tod vergessen zu werden. Es geht auch um die Angst, keine Kontrolle zu haben und an jeder Handlung zu zweifeln, die man unternimmt. Der Name sagt eigentlich schon alles. Tod, Krankheit und die meisten Ängste halten viele von uns davon ab, unser Leben so zu leben, wie wir es wirklich wollen, deshalb dachten wir, dass es ein wichtiges Thema ist, über das wir sprechen sollten.“

Die dreizehn Tracks von Bleed-Abide wurden von Chris Whited bei 1776 Recordings aufgenommen. Das Schlagzeug wurde von Neil Westfall und Bud Phillips im Unicorn Room bearbeitet und die Gitarren von Phil Pluskota im Sonic Assault Studio abgemischt. Das Albumcover entwarf Adam Burke.

Bleed-Abide wird auf CD, LP, und in digitaler Form erhältlich sein.

Vorbestellen könnt ihr das Album hier: https://mnrkheavy.eu/collections/body-snatcher

Bleed-Abide Tracklist:

1. Bleed

2. Abide

3. Absolved Of The Strings And Stone

4. Smashed Perception

5. Flatline

6. Glass Prison

7. Value Through Suffering

8. Chaos

9. E.D.A.

10. Wired For Destruction

11. Hollow Shell

12. Behind The Crowd

13. The Question

Sänger Kyle Medina kommentiert: „Bleed-Abide ist die ultimative Krönung dessen, was die Band seit Jahren aufgebaut hat, und ich glaube, das beste Material bis heute. Die Instrumentalstücke sind gereift und härter geworden, und die Texte sind persönlicher und nachvollziehbarer als noch auf This Heavy Void. Auf diesem Album ist für jeden etwas dabei: Slam-Riffs, Breakdowns, Two-Steps, Refrains, die hängen bleiben…“

„Dieses Album bedeutet mir mehr als jedes andere, an dem ich je beteiligt war“, fügt Schlagzeuger Chris Whited hinzu. „Wir alle lieben [das letzte Album] This Heavy Void, aber wir waren noch nicht die gut geölte Maschine, die wir jetzt sind. Wir wissen genau, wie wir alle zusammen schreiben und wozu wir jetzt fähig sind, und dieses Album zeigt das voll und ganz. Jeder Einzelne von uns hat während der Pandemie viele Stunden in dieses Album investiert. Zu hören, wie sich alles zu einem zusammenhängenden Werk fügt, ist unglaublich. Ich bin so stolz auf meine Brüder. Das ist das Album, das ich immer herausbringen wollte.“

Über Bodysnatcher:

Die mit Alligatoren gefüllten Sümpfe und ausgebrannten Touristenstrände Floridas waren ein fruchtbarer Boden für den Death Metal, als der verstorbene Chuck Schuldiner seine Liebe zum Heavy Thrash in ein neues Subgenre umwandelte. Der Sunshine State brachte Genre-Pioniere wie Death, Morbid Angel, Obituary und Deicide auf grausame Weise hervor. Morrisound Recording wurde der Ort, an dem legendäre Bands ihre wichtigsten Alben aufnahmen. Florida beherbergt fast ebenso viele wichtige Hardcore-, Punk- und Power-Violence-Bands, darunter Poison The Well, Shai Hulud, Brethren, Assück und Strongarm.

Kyle Medina (Gesang), Kyle Carter (Gitarre), Kyle Shope (Bass) und Chris Whited (Schlagzeug) verkörpern den Geist des Hardcore und haben sich in dieser engen Gemeinschaft ihre Zähne ausgebissen. Ihr Name ist an den Spitznamen eines der berüchtigtsten Serienmörder der Geschichte, Ed Gein, angelehnt und wird durch ein dreieckiges Symbol repräsentiert, das sich mit Alchemie und Okkultismus beschäftigt. Doch die Texte von Bodysnatcher sind mehr dem Schrecken häuslicher Auseinandersetzungen geschuldet als dem Blutvergießen ihrer Vorgänger von Cannibal Corpse aus Florida.

„Ich war ungefähr siebzehn“, erklärt Medina. „Wir wollten einfach nur eine Band sein, die im Grunde eine ‚Breakdown-Band‘ für meine Freunde zum Moshen war.“ Schließlich stabilisierten sich Bodysnatcher mit einem Line-Up, das sich zu verschiedenen Zeitpunkten mit geliebten Gruppen wie King Conquer und Dealey Plaza überschnitt, und veröffentlichten eine schnelle Abfolge von Alben und EPs, vor allem Abandonment (2015), Death Of Me (2017) und das absolut erdrückende This Heavy Void (2020). In Kombination mit einer fulminanten Live-Show führte dies zu einem Deal mit MNRK Heavy.

Bleed-Abide ist das bisher düsterste Werk von Bodysnatcher, das mit einer Intensität brennt, die sich aus einer weiteren Fokussierung auf akustisches Stampfen und wahrheitsgemäße Erzählungen ergibt. „Selbst als angepisster Teenager waren die ersten Songs, die ich geschrieben habe, über persönliche Erfahrungen und Leute, die mir Unrecht getan haben“, sagt Medina. „Die Musikalität ist reifer geworden; es gibt immer noch eine Menge Breakdowns, aber auf eine viel intelligentere Art und Weise. Es ist definitiv immer noch Bodysnatcher. Es ist wie Bodysnatcher auf Steroiden.“

Alle Jungs haben an den Texten mitgewirkt, was zu einer Vielzahl von Standpunkten und unterschiedlichen Einsichten führt, die durch gemeinsame Themen wie Katharsis und Widerstand verankert sind. Absolved Of The Strings And Stone ist ein Kampfschrei gegen den emotionalen Missbrauch durch toxische Menschen. Hollow Shell befasst sich mit der angespannten Familiendynamik, in der einige Familienmitglieder quasi als Gefangene der anderen leben. Wired For Destruction setzt sich mit der Todesangst auseinander. „Es geht um die Angst vor dem Unbekannten und darum, wie wir alle weiterleben werden“, sagt Medina. „Werden wir einfach wieder zu Staub? Sind wir einfach vergessen?“ Selbst inmitten der Ungewissheit und Dunkelheit gibt es eine unterschwellige Positivität, die es zu entdecken gilt. Value Through Suffering nimmt eine proaktive Haltung gegenüber der Not ein, einen Weg, aus den Trümmern wieder aufzubauen.

Zu viele Bands wehren sich gegen die Einordnung in ein bestimmtes Genre, um sich von jeder anderen Band zu unterscheiden, und geben sich damit ungewollt einem Gerede hin, das wie alle anderen klingt. Bodysnatcher sind, ohne Entschuldigung, eine Deathcore-Band. Es gibt keine Kompromisse in den Karten. „Deathcore ist der Hammer. Viele Bands schrecken vor Etiketten zurück, die sie als nicht ‚cool‘ genug erachten. Aber das ist uns scheißegal“, sagt Medina nicht ohne Stolz. „Wir mögen, was wir mögen, und wir spielen, was wir spielen. Wir alle lieben Hardcore und Metal, also spielen wir Hardcore, spielen Metal und spielen Breakdowns. Und so wird die Band auch bleiben, für immer.“

Bodysnatcher Line-Up:

Kyle Medina – Vocals

Kyle Carter – Guitar

Kyle Shope – Bass

Chris Whited – Drums

https://www.facebook.com/Bodysnatcherfl

https://bodysnatcherofficial.com/